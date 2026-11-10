Океан ежегодно получает 10 млрд тонн углерода, но до глубины доходят только 2 млрд: теперь найдена причина

Океанские частицы органического вещества могут переносить в глубоководные слои более чем в шесть раз больше углерода в зависимости от своей вязкости. Учёные выяснили, что плотная слизистая структура защищает эти частицы от бактерий, позволяя им дольше сохраняться при погружении. Открытие помогает объяснить, почему часть углерода достигает океанского дна, а остальная разрушается ещё на пути вниз.

Речь идёт о так называемом морском снеге — скоплениях органических и минеральных частиц, которые постоянно опускаются из верхних слоёв океана. В их состав входят остатки планктона, слизь, продукты жизнедеятельности морских организмов и другие вещества. По оценкам исследователей, ежегодно этот поток уносит с поверхности океана более 10 млрд тонн углерода, но до глубин, где он способен сохраняться сотни и тысячи лет, добирается лишь около 2 млрд тонн.

Исследователи из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Линкольна установили, что многое зависит от внутренней структуры частиц. Бактерии преимущественно заселяют менее вязкие участки возле поверхности, тогда как плотные внутренние области труднее разрушить и освоить микроорганизмам.

Лабораторные эксперименты показали, что такие частицы дольше сохраняют целостность, а компьютерное моделирование подтвердило их способность опускаться глубже. В результате наиболее вязкий морской снег может доставлять в глубокий океан более чем в шесть раз больше углерода, чем менее плотные частицы.

Чтобы увидеть взаимодействие бактерий с микроскопической структурой слизи, команда использовала трёхмерную конфокальную микроскопию и специальные флуоресцентные молекулы. Метод позволил наблюдать за поведением микроорганизмов непосредственно внутри частиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Science 8 октября 2026 года. Разработанная технология также может пригодиться при изучении коралловых рифов, подводных лесов водорослей и других биологических систем, где бактерии взаимодействуют со слизистыми структурами.

Источник: sciencedaily