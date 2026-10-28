Одна на десять тысяч: «Джеймс Уэбб» обнаружил на краю Вселенной самую древнюю кольцевую галактику

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал самую удаленную из известных кольцевых галактик — объект GS18660, свет от которого шел к Земле около 11,7 миллиардов лет. Астрономы видят эту систему такой, какой она была всего через 2,1 миллиарда лет после Большого взрыва, что делает ее уникальным свидетельством процессов, происходивших в ранней Вселенной.

Галактика была отобрана для наблюдений случайно: на снимках «Хаббла» она выглядела вытянутой, но не демонстрировала кольцевой структуры. Лишь данные спектрографа NIRSpec телескопа «Уэбб» позволили выявить яркое кольцо из молодых звезд и изучить трехмерную кинематику газа. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Основная гипотеза связывает образование кольца со столкновением двух галактик. Рядом с GS18660 обнаружен небольшой компаньон, удаляющийся со скоростью около 425 км/с, а между объектами прослеживается газовый мост с меняющейся вдоль него скоростью. Положение спутника вдоль малой оси основной галактики соответствует сценарию лобового пролета через ее диск. По оценкам, столкновение могло произойти от 17 до 42 миллионов лет назад (по шкале времени галактики), а за последние десятки миллионов лет в кольце сформировалось от 10% до 20% его звездной массы.

Снимок кольцевой галактики GS18660, сделанный телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST). Свежие наблюдения показывают, что столь необычная кольцевая форма — следствие масштабной космической катастрофы: прямого столкновения с другой галактикой-«нарушителем». Автор: Michele Perna Источник: www.aanda.org

Авторы исследования подчеркивают, что столкновительный сценарий не является окончательно доказанным. В GS18660 также заметна структура, похожая на звездную перемычку (бар), которая способна перераспределять газ и стимулировать образование кольца без внешнего воздействия. Если подтвердится внутренняя природа кольца, объект станет редким примером раннего формирования сложных структур в галактиках.

Архивный снимок галактики GS18660, сделанный телескопом «Хаббл». На этих более ранних кадрах объект выглядит вытянутым пятном — его истинную кольцевую форму удалось раскрыть лишь позже с помощью «Джеймса Уэбба». Автор: Michele Perna Источник: www.aanda.org

Кольцевые галактики встречаются редко, примерно одна на 10 000 галактик, поэтому обнаружение столь древнего объекта указывает на то, что необходимые для таких конфигураций динамические процессы могли реализовываться уже в первые миллиарды лет истории Вселенной. Дальнейшие наблюдения с помощью камеры NIRCam помогут определить, является ли кольцо следствием столкновения или внутренней эволюции системы.

Источник: aanda.org