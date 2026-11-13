Один Starship уже поймали, второй должен вернуться из космоса — SpaceX готовит опасный эксперимент

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| Новость | Наука и космос

SpaceX готовится впервые поймать обе ступени Starship механическими манипуляторами стартовой башни. Ускорителю предстоит вернуться через несколько минут после старта, а верхней ступени — совершить около 14 витков вокруг Земли и пройти через атмосферу. Именно второй перехват станет главным испытанием: до сих пор компания не возвращала корабль с орбиты прямо в захваты башни.

Автор: SpaceX Источник: www.space.com

Super Heavy должен вернуться на стартовую площадку уже через 6,5 минуты после старта. Ускоритель Booster 22 подхватят механические манипуляторы башни Starbase. Для SpaceX это уже знакомая операция: компания трижды успешно ловила первую ступень. Но теперь ей предстоит проверить гораздо более сложный сценарий.

Корабль Ship 42 выйдет на орбиту высотой около 275 км и проведёт там более 22 часов, совершив примерно 14 витков вокруг Земли. За это время он должен вывести на орбиту 26 спутников Starlink V3. Возвращение запланировано примерно через 22,5 часа после старта. Кораблю придётся выдержать вход в атмосферу и точно подойти к башне, чтобы её манипуляторы смогли перехватить корпус.

До сих пор верхние ступени Starship завершали испытательные полёты приводнением в океане. На этот раз SpaceX впервые попробует вернуть корабль непосредственно на стартовую площадку. Если во время полёта возникнут проблемы, компания отменит захват и направит Ship 42 в Тихий океан. Успешное испытание позволит приблизиться к полной многоразовости Starship: обе ступени можно будет возвращать на площадку для осмотра, обслуживания и повторного запуска.

Источник: space.com

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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