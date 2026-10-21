Образцы грунта с секретной базы США в Гренландии раскрыли особенности климата острова 416000 лет назад

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| Новость | Наука и космос

Около 416 тысяч лет назад территория северо-запада Гренландии была полностью свободна ото льда, а летние температуры на месте бывшей американской военной базы превышали современные показатели как минимум на 4,7 градуса Цельсия. К такому выводу пришли ученые из Университета Буффало после анализа образцов доледникового грунта, извлеченных военными геологами в 1960-х годах на объекте Camp Century. Подробные результаты исследования опубликованы в рецензируемом научном журнале Climate of the Past.

Автор: Nick Russill Источник: unsplash.com

Образцы замерзшей почвы были извлечены в 1966 году в ходе реализации секретной армейской программы США «Ледяной червь» (Project Iceworm). Военные инженеры планировали построить внутри ледника сеть тоннелей для скрытого размещения ядерных ракет. Для проверки характеристик среды буровики прошли почти 1,4 километра льда и углубились более чем на 3 метра в подстилающий грунт. После закрытия проекта из-за нестабильности и движения ледовых масс керны почвы на десятилетия оказались забыты в морозильных камерах, пока их заново не каталогизировали в Копенгагене.

В новом исследовании ученые применили метод анализа липидных биомаркеров — молекул мембранных липидов и жирных кислот древних бактерий, сохранившихся в осадке. Структура и соотношение этих химических соединений зависят от температуры среды во время их формирования, что позволяет количественно реконструировать термический режим прошлого. Анализ показал, что во время межледникового интервала (морская изотопная стадия MIS 11) температура приземного воздуха летом превышала современный уровень на 4,7 °C (с расчетной неопределенностью +-3,2 °C).

Гренландия, 1966 год: американские военные ученые исследуют глубоководный образец древнего льда (керн), добытый в ходе бурения на секретной арктической станции «Кэмп-Сенчури».
Гренландия, 1966 год: американские военные ученые исследуют глубоководный образец древнего льда (керн), добытый в ходе бурения на секретной арктической станции «Кэмп-Сенчури».
Автор: Дэвид Этвуд Источник: www.buffalo.edu

Авторы работы рассчитали, что для полного освобождения района Camp Century ото льда граница ледникового щита в этой части Гренландии должна была сместиться более чем на 97 километров (60 миль) вглубь острова по сравнению с ее современным положением. Это подтверждает чувствительность ледового массива даже к умеренному потеплению, если повышенные температуры сохраняются на протяжении тысячелетий.

Ключом к открытию стал анализ древних подледных отложений. Эти образцы почвы добыли в 1960-е годы в ходе бурения почти на 1,5 км вглубь ледника на секретной военной станции „Кэмп-Сенчури“ (Гренландия).
Ключом к открытию стал анализ древних подледных отложений. Эти образцы почвы добыли в 1960-е годы в ходе бурения почти на 1,5 км вглубь ледника на секретной военной станции «Кэмп-Сенчури» (Гренландия).
Автор: Эндрю Крист Источник: www.buffalo.edu

Полученные выводы сопоставимы с современными прогнозами. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), к концу XXI века среднегодовая температура в Арктике может вырасти на 3,3-10 градусов Цельсия в зависимости от объема парниковых выбросов. Палеоклиматические данные о периоде MIS 11 предоставляют основу для уточнения моделей будущего таяния ледникового покрова и оценки темпов подъема Мирового океана.

Источник: buffalo.edu

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