Обратная сторона Луны сохранила свидетельства древнейших столкновений с астероидами, которые не укладываются в привычную картину ранней истории Солнечной системы. Анализ образцов, доставленных китайской миссией «Чанъэ-6», показал: вместо одного короткого периода катастрофической бомбардировки астероидные удары могли постепенно ослабевать на протяжении миллиардов лет.

Исследователи изучили 28 микроскопических фрагментов пород, образовавшихся при ударах космических тел. С помощью аргон-аргонового датирования удалось определить возраст событий в диапазоне от 4,33 до 1,13 млрд лет. При этом из 28 образцов достоверные возрастные оценки получили для 21. Только два результата относятся к периоду 4,0-3,7 млрд лет, а характерного скопления датировок около 3,9 млрд лет, на котором строилась гипотеза поздней тяжёлой бомбардировки, не обнаружили.

Ранее учёные предполагали, что около 3,9 млрд лет назад Луна пережила относительно короткий, но чрезвычайно интенсивный период столкновений с астероидами и кометами. Новые данные указывают на другую картину: интенсивность ударов могла снижаться постепенно, начиная с самых ранних этапов формирования крупных лунных бассейнов. Важную роль сыграло место сбора образцов. Материал с видимой стороны Луны мог быть перемешан выбросами от более поздних гигантских столкновений, включая образование Моря Дождей, тогда как обратная сторона сохранила более древнюю геологическую летопись.

Работа основана на образцах, которые «Чанъэ-6» доставила на Землю в июне 2024 года. Исследование возглавили специалисты Института геохимии Гуанчжоу Китайской академии наук, в работе также участвовали учёные Университета Кёртина. Они не закрывают спор о поздней тяжёлой бомбардировке окончательно, но дают новые прямые свидетельства того, что история столкновений Луны и ранней Земли могла быть значительно более продолжительной и сложной, чем предполагалось.

Источник: sciencedaily