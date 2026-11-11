Облака скрыли Курилы, но не вулкан Алаид — его склоны хранят следы мощных извержений
Астронавт Международной космической станции сфотографировал вулкан Алаид на Курильских островах, вершина которого выступает над плотным слоем облаков. Снимок позволяет рассмотреть не только почти правильную коническую форму вулкана, но и следы многочисленных извержений, изменивших его склоны.
Алаид расположен на острове Атласова примерно в 65 км от Камчатки. Его высота достигает 2285 м — это самая высокая точка Курильских островов. Вулкан занимает практически весь остров и представляет собой надводную часть гораздо более крупного подводного вулканического сооружения.
За последние 50 лет Алаид извергался как минимум девять раз. Одно из наиболее мощных извержений произошло в апреле 1981 года: выброс пепла и дыма сформировал шлейф протяжённостью около 2000 км. Последнее извержение продолжалось с сентября по ноябрь 2022 года. Тогда потоки лавы спускались по заснеженным склонам, а выбросы пепла и газа были заметны из космоса.
На снимке, сделанном 2 августа 2019 года, вулкан не извергался. Однако на его склонах хорошо различимы овраги, образованные прежними лавовыми потоками, и небольшие паразитические конусы — дополнительные выходы магмы. Часть растительности на северо-западном склоне уничтожило извержение 1972 года. Исследование 2009 года показало, что восстановление экосистемы уже началось, но возвращение растительности к прежнему состоянию может занять сотни лет.
Источник: livescience
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