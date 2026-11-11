Облака скрыли Курилы, но не вулкан Алаид — его склоны хранят следы мощных извержений

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Астронавт Международной космической станции сфотографировал вулкан Алаид на Курильских островах, вершина которого выступает над плотным слоем облаков. Снимок позволяет рассмотреть не только почти правильную коническую форму вулкана, но и следы многочисленных извержений, изменивших его склоны.

Автор: NASA/ISS Источник: www.livescience.com

Алаид расположен на острове Атласова примерно в 65 км от Камчатки. Его высота достигает 2285 м — это самая высокая точка Курильских островов. Вулкан занимает практически весь остров и представляет собой надводную часть гораздо более крупного подводного вулканического сооружения.

За последние 50 лет Алаид извергался как минимум девять раз. Одно из наиболее мощных извержений произошло в апреле 1981 года: выброс пепла и дыма сформировал шлейф протяжённостью около 2000 км. Последнее извержение продолжалось с сентября по ноябрь 2022 года. Тогда потоки лавы спускались по заснеженным склонам, а выбросы пепла и газа были заметны из космоса.

На снимке, сделанном 2 августа 2019 года, вулкан не извергался. Однако на его склонах хорошо различимы овраги, образованные прежними лавовыми потоками, и небольшие паразитические конусы — дополнительные выходы магмы. Часть растительности на северо-западном склоне уничтожило извержение 1972 года. Исследование 2009 года показало, что восстановление экосистемы уже началось, но возвращение растительности к прежнему состоянию может занять сотни лет.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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