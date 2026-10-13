В Солнечной системе появился новый рекордсмен: гигантский астероид под номером 491384 диаметром более 2,5 км, который совершает полный оборот вокруг своей оси всего за 4 с небольшим минуты. Об открытии сообщила исследовательская группа из Вашингтонского университета во главе с Дмитрием Вавиловым, изучив данные новейшей Обсерватории имени Веры Рубин. Объект официально признан крупнейшим среди всех известных сверхбыстро вращающихся астероидов. Подробности открытия авторы опубликовали в препринте на портале arXiv.

Художественная иллюстрация астероида 491384. Автор: Google Источник: gemini.google.com

Открытие стало возможным благодаря анализу данных, собранных обсерваторией имени Веры Рубин в Чили, которая в июне 2026 года начала десятилетний обзор неба. Команда ученых разработала автоматизированное программное обеспечение, которое оценивает периоды вращения астероидов по колебаниям их яркости и одновременно отсеивает недостоверные измерения, возникающие из-за неравномерности наблюдений. Из более чем 9000 астероидов в наборе данных DP2 астрономы измерили скорость вращения 260 объектов, а 66 из них классифицировали как сверхбыстрые ротаторы с периодом менее 2,2 часа. Помимо 491384, в число ультрабыстрых объектов вошёл астероид 566130 диаметром около 2 километров с периодом вращения примерно 5 минут.

Согласно общепринятым представлениям, астероиды крупнее 150 метров в диаметре обычно не могут вращаться быстрее, чем один оборот за 2,2 часа: центробежная сила должна разорвать рыхлое тело, удерживаемое только собственной гравитацией. Данное ограничение известно как «барьер вращения». Однако расчёты показывают, что для сохранения целостности при столь высокой скорости астероиду 491384 требуется внутренняя когезионная прочность около 2,3 мегапаскаля. Полученные данные указывают на то, что эти объекты представляют собой не рыхлые скопления обломков, а монолитные тела, как минимум в 30 раз более прочные, чем глина. По словам Вавилова, это может означать, что некоторые небесные тела сохранились в неизменном виде с ранних этапов существования Солнечной системы, а модели их бесконечных столкновений требуют пересмотра.

Астрономы отмечают, что для окончательного подтверждения периодов вращения и размеров открытых объектов необходимы дополнительные наблюдения. В дальнейшем команда планирует усовершенствовать программное обеспечение для обработки данных будущих обзоров неба и автоматического выявления аномальных измерений.

Источник: arxiv.org