Новый метод мгновенного нагрева позволяет извлечь 90 процентов сурьмы из электронного мусора

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Исследователи из Университета Корбана и Университета Райса разработали метод извлечения сурьмы из пластиковых отходов электроники.

Метод основан на флеш-джоулевом нагреве. Измельченные пластиковые отходы электроники помещают между слоями углеродной бумаги, через которую пропускают ток. Критический температурный диапазон от 200 до 500 градусов Цельсия материал проходит всего за 9,4 миллисекунды. В лабораторных тестах удалось вернуть примерно 90 процентов сурьмы. Чистота полученного металла превысила 97 процентов. Одновременно исследователи уловили 83 процента брома в виде бромоводорода.

Количество вредных броморганических соединений снизилось на 34-51 процент по сравнению с традиционным медленным нагревом. Технологию проверили на деталях блока питания, печатной плате и разъеме. Испытания в промышленной установке еще предстоят.

Источник: scinexx