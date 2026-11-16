Новые данные телескопов «Джеймс Уэбб» и «Чандра» опровергли существование аномально тяжелой черной дыры в ранней Вселенной

Астрономы провели повторный анализ галактики UHZ1 и не нашли убедительных доказательств существования в ней сверхмассивной черной дыры прямого коллапса. Результаты исследования, проведенного под руководством Фань Цзоу из Мичиганского университета, опубликованы в журнале The Astrophysical Journal. Новая научная работа опровергает гипотезу трехлетней давности о наличии в этой системе аномально тяжелой и скрытой пылью черной дыры.

Место предполагаемой черной дыры в галактике UHZ1. Автор: НАСА/ЕКА/CXC/SAO Источник: phys.org

Галактика UHZ1 находится за массивным скоплением Abell 2744, которое работает как гравитационная линза, и видна такой, какой была менее чем через 500 миллионов лет после Большого взрыва (красное смещение z ≈ 10,05). Три года назад по данным рентгеновской обсерватории «Чандра» и телескопа «Джеймс Уэбб» в ней заподозрили черную дыру массой от 10 до 100 миллионов масс Солнца. Ее сопоставимость с массой всех звезд галактики считали первым свидетельством прямого коллапса газовых облаков в ранней Вселенной.

Команда Фань Цзоу изучила полный архив рентгеновских данных обсерватории «Чандра» общей длительностью 2,2 миллиона секунд, включая 950 тысяч секунд новых экспозиций. Повторная обработка снизила статистическую значимость рентгеновского избытка в диапазоне от 2 до 7 килоэлектронвольт с 4,2-4,4 до 2,0-2,9 сигма, что значительно ниже порога надежного открытия в 5 сигма. Первоначальный сигнал зависел от выравнивания координат и воспроизводился менее чем в 0,1 процента симуляций. Добавление новых часов наблюдений также не усилило поток фотонов, что противоречит поведению стабильного активного ядра.

Проверку дополнили наблюдениями прибора MIRI космического телескопа «Джеймс Уэбб» в среднем инфракрасном диапазоне на длинах волн свыше пяти микрометров. Галактика не показала теплового излучения нагретой пыли ни в одном из девяти фильтров камеры, а независимая спектроскопия не выявила признаков активной черной дыры в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах. По совокупности данных астрономы классифицировали UHZ1 как маломассивную, бедную металлами звездообразующую галактику ранней Вселенной с общей массой звезд около 170 миллионов масс Солнца.

Источник: iop.org