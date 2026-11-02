Новая технология с использованием солнечной энергии позволяет производить удобрения прямо на поле

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| Новость | Наука и космос

Одним из важнейших удобрений в сельском хозяйстве является мочевина. Она обеспечивает растения необходимым азотом и вносится в почву в виде водного раствора. Исследователи разработали способ производства этого вещества непосредственно на том поле, где оно будет применяться.

На инфографике показан цикл использования CO₂, азота и солнечной энергии для производства удобрений и выработки биоэлектричества непосредственно в почве
На инфографике показан цикл использования CO₂, азота и солнечной энергии для производства удобрений и выработки биоэлектричества непосредственно в почве
Автор: CONFETI Источник: cordis.europa.eu

Разработанная для этого установка состоит из трех компонентов. Первый — фотохимический реактор, который использует солнечный свет для получения аммиака из остаточных нитратов, содержащихся в воде (при этом используются те нитраты, которые растения не могут усвоить). Второй — электрохимический реактор: он улавливает CO₂ из воздуха и, используя полученный аммиак, преобразует оба компонента в мочевину.

Третий компонент — система управления энергопотреблением. В ней используются солнечные панели, а также микробные топливные элементы, которые получают энергию за счет жизнедеятельности микробов, обитающих в почве.

«Наша технология позволяет экологичным способом производить удобрения непосредственно там, где они будут использоваться — именно тогда, когда они нужны. Благодаря этому отпадает необходимость в их хранении», — отмечает координатор проекта Гонсало Гирадо.

Одной из главных задач, стоявших перед командой, был перенос пилотной установки из лабораторных условий в полевые. Там ей предстояло выдерживать воздействие погодных условий — например, длительные периоды дождей.

В рамках трехлетнего проекта ЕС международный консорциум под координацией Автономного университета Барселоны эксплуатировал такую ​​пилотную установку. На протяжении лета и осени 2026 года она непрерывно работала в реальных условиях на сельскохозяйственном участке в Виладекансе. В настоящее время собранные данные анализируются для выявления возможных слабых мест. На следующем этапе планируется оценить экологическую безопасность и экономическую эффективность установки.

Источник: UAB

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Автор avia_news Рейтинг +0.10
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