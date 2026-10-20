Новая каталитическая мембрана разлагает «вечные химикаты» с помощью водорода

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| Новость | Наука и космос

Исследователи Университета штата Аризона вместе с коллегами из США, Китая и Сингапура разработали каталитическую мембрану, которая не просто задерживает PFAS в воде, а химически разрушает их. В непрерывном 58-дневном эксперименте система удалила более 90% каждого из шести приоритетных соединений.

PFAS называют «вечными химикатами», поскольку связь углерода с фтором в их молекулах крайне устойчива. Обычные методы очистки — активированный уголь, ионообменные смолы и обратный осмос — концентрируют загрязнители, но не разлагают их.

Автор: Graphic by Jason Drees Источник: www.eurekalert.org

Новая технология построена на полых волоконных мембранах, внешняя поверхность которых покрыта наночастицами палладия. Через внутренние каналы подают водород под давлением. На палладиевом катализаторе молекулы водорода распадаются на отдельные атомы, которые вступают в реакцию с PFAS, притянутыми к поверхности мембраны.

В результате катализатор помогает оторвать фтор от углеродной основы молекулы. Это разрушает устойчивую структуру PFAS и превращает загрязнители в менее вредные компоненты, а не оставляет их в отработанных фильтрах или рассолах.

За 58 дней система обработала воду со смесью шести PFAS, приоритетных для регулирования. Удаление каждого соединения превысило 90%, а суммарно из молекул было извлечено около 83% фтора. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы подчеркивают, что технология пока находится на стадии лабораторных испытаний. Для внедрения в реальные очистные сооружения потребуется дополнительная инженерная доработка.

Источник: Interesting Engineering

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