Физик Фрэнсис Халзен получил Нобелевскую премию по физике 2026 года за создание и развитие IceCube — гигантского детектора нейтрино, расположенного подо льдом Южного полюса. Установка позволила впервые надёжно регистрировать высокоэнергетические нейтрино космического происхождения и использовать их для изучения самых мощных процессов во Вселенной.

IceCube фактически превратил кубический километр антарктического льда в детектор элементарных частиц. В его толще на глубине более 2 км размещены тысячи световых датчиков, которые фиксируют редкие вспышки, возникающие, когда нейтрино всё же сталкивается с атомным ядром. Масштаб установки связан с необычной природой этих частиц: около 100 трлн нейтрино проходят через человеческое тело каждую секунду, почти не взаимодействуя с веществом.

Халзен предложил использовать антарктический лёд для поиска нейтрино ещё в 1988 году. Строительство IceCube началось в 2004 году, а полностью обсерватория заработала в 2011-м. Уже в 2013 году учёные сообщили о регистрации высокоэнергетических нейтрино, энергия которых более чем в миллион раз превышала показатели ранее обнаруженных частиц. В 2018 году данные IceCube позволили связать нейтрино с активностью сверхмассивной чёрной дыры в другой галактике, а в 2023 году обсерватория создала первое изображение Млечного Пути по нейтрино.

Нейтрино называют «призрачными частицами», потому что у них нет электрического заряда, масса чрезвычайно мала, а движутся они почти со скоростью света и практически не отклоняются по пути. Именно это превращает их в необычный инструмент астрономии: в отличие от света, нейтрино способны пройти через вещество и магнитные поля, сохранив информацию о далёком источнике. Следующим этапом станет развитие IceCube: установленное в 2025-2026 годах обновление должно снизить энергетический порог и улучшить определение направления прилета частиц, а проект IceCube-Gen2 предусматривает оптический массив примерно в восемь раз большего объёма.

Источник: space.com