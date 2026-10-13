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Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили Фрэнсису Хальцену за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и обнаружение нейтрино астрофизического происхождения. Детектор, встроенный в антарктический лёд, позволяет исследовать процессы в далёких галактиках, которые трудно изучать обычными телескопами. Открытие нейтрино сверхвысоких энергий помогло приблизиться к разгадке того, как сверхмассивные чёрные дыры ускоряют частицы до колоссальных скоростей.

IceCube занимает около одного кубического километра льда и использует 86 вертикальных линий с тысячами световых датчиков, размещённых на глубине более километра. Нейтрино почти не взаимодействуют с веществом и способны проходить сквозь Землю, поэтому поймать их напрямую крайне сложно. Когда такая частица всё же сталкивается с атомным ядром во льду, возникают заряженные частицы, в том числе мюоны. Они порождают слабые голубоватые вспышки света, по которым учёные восстанавливают направление прилёта нейтрино.

Особый интерес представляют частицы с энергией в сотни петаэлектронвольт. Их происхождение связывают с наиболее мощными космическими ускорителями — в частности, с блазарами, активными ядрами галактик, где сверхмассивные чёрные дыры выбрасывают потоки вещества почти со скоростью света.

Сопоставление нейтринных сигналов с наблюдениями в гамма-диапазоне помогает проверять эту гипотезу и определять, где рождаются частицы столь высокой энергии.

Следующий шаг — объединять данные нейтринных детекторов с наблюдениями обычных телескопов и обсерваторий гравитационных волн. Такой подход называют мультимессенджерной астрономией: разные сигналы дают независимую информацию об одном космическом событии. В 2025 году нейтринный детектор KM3NeT в Средиземном море также зарегистрировал частицу рекордно высокой энергии, расширив возможности наблюдений за экстремальными процессами во Вселенной.

Источник: futura-sciences