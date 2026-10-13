Нобелевская премия по физике открыла новый способ изучать чёрные дыры на расстоянии миллиардов световых лет

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили Фрэнсису Хальцену за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и обнаружение нейтрино астрофизического происхождения. Детектор, встроенный в антарктический лёд, позволяет исследовать процессы в далёких галактиках, которые трудно изучать обычными телескопами. Открытие нейтрино сверхвысоких энергий помогло приблизиться к разгадке того, как сверхмассивные чёрные дыры ускоряют частицы до колоссальных скоростей.

Автор: Felipe Pedreros, IceCube, NSF Источник: www.futura-sciences.com

IceCube занимает около одного кубического километра льда и использует 86 вертикальных линий с тысячами световых датчиков, размещённых на глубине более километра. Нейтрино почти не взаимодействуют с веществом и способны проходить сквозь Землю, поэтому поймать их напрямую крайне сложно. Когда такая частица всё же сталкивается с атомным ядром во льду, возникают заряженные частицы, в том числе мюоны. Они порождают слабые голубоватые вспышки света, по которым учёные восстанавливают направление прилёта нейтрино.

Особый интерес представляют частицы с энергией в сотни петаэлектронвольт. Их происхождение связывают с наиболее мощными космическими ускорителями — в частности, с блазарами, активными ядрами галактик, где сверхмассивные чёрные дыры выбрасывают потоки вещества почти со скоростью света.

Сопоставление нейтринных сигналов с наблюдениями в гамма-диапазоне помогает проверять эту гипотезу и определять, где рождаются частицы столь высокой энергии.

Следующий шаг — объединять данные нейтринных детекторов с наблюдениями обычных телескопов и обсерваторий гравитационных волн. Такой подход называют мультимессенджерной астрономией: разные сигналы дают независимую информацию об одном космическом событии. В 2025 году нейтринный детектор KM3NeT в Средиземном море также зарегистрировал частицу рекордно высокой энергии, расширив возможности наблюдений за экстремальными процессами во Вселенной.

Источник: futura-sciences

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 181 1
Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
Блог Наука и космос 237 8955 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

1 комментарий

d
Заголовок звучит как Без пузыря бы ничего не получилось. Как только появился пузырь, читать Нобелевская премия, сразу же открыли новый способ изучать чёрные дыры на расстоянии миллиардов световых лет)) Или все-таки тут переводе косяк?))

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Может ли один грузчик за смену разгрузить фуру муки: считаем энергию, нагрузку на позвоночник и нормы

Может ли один грузчик за смену разгрузить фуру муки, 400 мешков по 50 кг: считаем расход энергии, нагрузку на поясничный диск и нормы 753н и 817н.

Вы никогда не видели настоящий мир: неуютная правда о том, как наш мозг придумывает цвета

В 1993 году американская писательница Лоис Лоури опубликовала роман «Дающий». Книга описывает общество будущего, в котором искусственно устранили любые различия между людьми ради всеобщего...

Почему вода в раковине иногда уходит медленно, хотя слив чистый?

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
Гора грязной посуды растёт, а вы стоите и ждёте, пока из раковины наконец уйдёт вода. Вроде бы слив чистый, куски еды в отверстии не застряли, но мойка постепенно превращается в маленький...

Зима близко: как подготовить автомобиль к холодам и не потратить лишнего на ремонт

Первые заморозки быстро показывают слабые места автомобиля: аккумулятор отказывается запускать двигатель, стеклоомывающая жидкость замерзает, а летние шины теряют сцепление на холодной дороге....

Пространство со знаком минус: забытая математика Эйнштейна объяснила эволюцию темной энергии

Современная космология подошла к ситуации глубокого концептуального раскола. На протяжении последних двадцати пяти лет физики опирались на стандартную космологическую модель — так...