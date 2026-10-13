Исследователи сравнили рассказы о встречах с невидимыми существами у людей с психическими и неврологическими особенностями, приверженцев духовных практик и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта. Во всех трёх группах обнаружились сходства, но установить единую причину этих переживаний учёным не удалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Medicine.

Речь идёт о так называемом ощущении присутствия — состоянии, когда человек чувствует, что рядом кто-то есть, хотя не видит и не слышит явных признаков другого существа. Примерно половина участников описывала это присутствие как человеческую фигуру. Около половины ощущали его прикосновениями, а почти столько же — через слух. Чаще всего невидимый спутник находился позади человека или где-то поблизости.

Частота подобных эпизодов была выше у людей, склонных к галлюцинациям. Участники с опытом слуховых галлюцинаций также сообщали о более ярких ощущениях, включая прикосновения и необычные изменения в восприятии собственного тела. Приверженцы духовных практик чаще сталкивались с подобными переживаниями во время медитации и попыток установить контакт с предполагаемым потусторонним миром. Спортсмены рассказывали о необычных ощущениях во время одиночных нагрузок и экстремальных ситуаций.

Исследование выявило общие черты таких переживаний, но не доказало существование призраков и не установило универсальный механизм их появления. Среди возможных объяснений рассматриваются особенности восприятия, галлюцинации и состояния на границе сна и бодрствования. Учёные считают, что для понимания феномена нужны дальнейшие исследования.

Источник: popularmechanics