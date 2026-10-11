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Французский фотограф Флориан Риу запечатлел гигантские красные вспышки над Корсикой, хотя гроза, вызвавшая их, находилась у побережья Неаполя, примерно в 522 км от места съёмки. Это редкое атмосферное явление называется красными спрайтами: электрические разряды возникают высоко над грозовыми облаками и исчезают за несколько миллисекунд.

Снимок был сделан 10 сентября 2026 года. Фотограф заранее выбрал точку наблюдения на Корсике, рассчитав, где на фоне местного пейзажа могут появиться вспышки над удалёнными грозовыми системами. В октябре Риу также опубликовал серию снимков спрайтов над деревней Монтемаджоре, расположенной недалеко от Кальви. На фотографиях разветвлённые красные структуры кажутся висящими непосредственно над домами, хотя грозы находятся далеко за горизонтом.

Спрайты возникают в верхних слоях атмосферы, обычно на высоте около 50-90 км. Их красноватое свечение связано с возбуждением молекул азота электрическим полем, возникающим при мощных грозовых разрядах. По форме вспышки могут напоминать медузу, дерево или расходящиеся во все стороны щупальца.

В отличие от обычных молний, спрайты появляются не между облаками и землёй, а над грозовыми системами. Они настолько кратковременны, что заметить их невооружённым глазом сложно. Для съёмки требуются чувствительная камера, тёмное небо и точный выбор направления наблюдения.

Фотографии Риу показывают, насколько масштабными могут выглядеть эти разряды на фоне земного ландшафта. При этом речь идёт не о необычной погоде непосредственно над Корсикой: эффектные вспышки возникли над удалённой грозой, а фотографу удалось поймать их с большого расстояния.

Источник: linkedin