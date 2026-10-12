Неандертальцы могли использовать берёзовый дёготь для обработки ран: эксперименты выявили антибактериальные свойства вещества, которое раньше считали прежде всего клеем для каменных орудий. Исследователи из Кёльнского университета, Оксфордского университета, Льежского университета и канадского Университета Кейп-Бретона проверили дёготь, изготовленный по технологиям каменного века. Все полученные образцы подавляли рост золотистого стафилококка — бактерии, способной вызывать опасные раневые инфекции.

Учёные изготовили вещество из коры двух видов берёзы, используя несколько способов, включая нагревание коры в подземной яме с ограниченным доступом кислорода и сбор смолистого конденсата на поверхности камня. В лабораторных испытаниях антибактериальный эффект не зависел от конкретного метода получения. Средний диаметр зоны подавления роста золотистого стафилококка составил 7,5 мм, хотя результаты отдельных образцов различались.

Берёзовый дёготь археологи давно находят на стоянках неандертальцев в Европе, обычно на каменных орудиях, к которым им крепили деревянные рукоятки. Новые результаты позволяют предположить, что у этого материала могло быть и медицинское применение. Однако эксперименты доказывают только антибактериальные свойства образцов в лаборатории: они не подтверждают, что неандертальцы действительно наносили дёготь на раны, и не устанавливают его безопасность для лечения людей.

Источник: sciencedaily