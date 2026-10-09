Неандертальцы мастерски обрабатывали дерево: в Испании обнаружили 597 деревянных орудий возрастом до 62000 лет

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На археологическом объекте среднего палеолита Абрик-Романи, расположенном недалеко от Барселоны, специалисты Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции обнаружили 597 деревянных фрагментов и отпечатков артефактов. Находка указывает на то, что неандертальцы владели развитыми навыками обработки древесины и регулярно использовали этот материал для изготовления сложного оружия, орудия труда и бытовых предметов в период примерно от 62 000 до 40 000 лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Автор: Google Источник: gemini.google.com

Стоянка Абрик-Романи представляет собой скальное убежище площадью около 300 квадратных метров, которое неандертальцы неоднократно заселяли на протяжении тысяч лет. Уникальность памятника заключается в геологических условиях: периодические наводнения покрывали пол слоем воды, насыщенной карбонатом кальция. В результате минеральные отложения — травертины — запечатывали деревянные объекты, сохраняя их форму в виде отпечатков даже после того, как сама древесина разрушалась.

В общей сложности исследователи зафиксировали 597 деревянных образцов из 16 археологических слоев. Подавляющее большинство находок составили ветки, корни и топливная древесина, однако 13 объектов были идентифицированы как предметы, целенаправленно изготовленные или использованные неандертальцами. Среди них — два деревянных копья из слоя R длиной 2,45 метра и 1,99 метра с признаками намеренной обработки концов. Также обнаружены заостренные палки, фрагменты конструкции из ствола длиной более 5 метров, возможно служившего каркасом ветрозащитного экрана, и деревянный треножник.

Археологи документируют и зарисовывают редкий деревянный артефакт в ходе раскопок на неандертальской стоянке Абрик-Романи (Испания).
Археологи документируют и зарисовывают редкий деревянный артефакт в ходе раскопок на неандертальской стоянке Абрик-Романи (Испания).
Автор: Жерар Кампени / IPHES-CERCA Источник: popular-archaeology.com

Из слоя P извлекли предмет, не имеющий аналогов в палеолитической летописи: дубинка с отчетливо выраженной рукоятью длиной около 16 сантиметров и асимметричной утолщенной головкой. Следы скобления на поверхности указывают на намеренное придание сложной формы. Кроме того, найдены подносы из коры можжевельника, самый крупный из которых достигает 55 на 20 сантиметров. Все эти предметы, обнаруженные рядом с очагами, могли использоваться для обработки и размещения пищи.

Археологи отмечают, что производство длинных прямых древков и их целенаправленное превращение в заостренное оружие требовало планирования, навыков и тщательного отбора сырья. Технологические приемы, засвидетельствованные в Абрик-Романи, сопоставимы с теми, что документированы для Homo sapiens. Находки подтверждают, что дерево было не случайным ресурсом, а фундаментальной частью технологической системы неандертальцев, сопоставимой по значимости с каменными орудиями.

Источник: popular-archaeology.com

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