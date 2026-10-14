Астрономы впервые напрямую подтвердили, что водяные облака за пределами Солнечной системы меняют свою толщину со временем. Они обнаружили эту динамику у коричневого карлика WISE 0855, расположенного в 7,5 светового года от Земли. Это не планета и не полноценная звезда, а промежуточный тип объекта, который не может поддерживать устойчивый термоядерный синтез обычного водорода в своих недрах.

Команда под руководством Бриттани Майлз из Аризонского университета наблюдала за объектом с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» в течение 11 часов. Телескоп записывал спектр излучения каждые 15 минут. По изменениям света исследователи смогли отделить влияние облаков от изменений температуры и химического состава атмосферы — раньше эти факторы было трудно различить.

WISE 0855 находится примерно в 7,5 светового года от нас и имеет температуру около −8 °C. В его атмосфере облака из воды становятся то плотнее, то тоньше, а восходящие потоки перемещают из глубоких слоёв газы, включая угарный газ и фосфин. Исследователи сравнивают происходящее с атмосферными процессами на Юпитере, хотя химический состав облаков у этих объектов различается.

Результаты показывают, что погодные процессы, знакомые по планетам Солнечной системы, могут происходить и на коричневых карликах. При этом телескоп не фотографировал облака напрямую: учёные восстановили изменения в атмосфере по спектру излучения.

Источник: iflscience