Не IQ решает: названы два навыка, которые сильнее всего влияют на успех ребёнка в чтении

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| Новость | Наука и космос

Международная группа исследователей показала, что два наименее очевидных навыка — различение звуков речи и накопленные знания — предсказывают успех ребёнка в чтении надёжнее, чем общий интеллект. К таким выводам пришла команда под руководством Дэниела Хайовски из Техасского университета A&M.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Масштаб анализа делает вывод особенно весомым: исследователи объединили почти 50 000 корреляций из 137 наборов когнитивных тестов и тестов успеваемости в единую статистическую модель. В набор вошли 1112 субтестов из 599 корреляционных матриц. Этот подход позволил проверить вклад отдельных способностей в чтение и объяснить, почему прежние работы нередко давали противоречивые результаты.

Самым неожиданным результатом стало практически полное отсутствие связи между зрительной обработкой информации и умением читать. Общий интеллект оказался связан с чтением, но его влияние было заметно слабее, чем предполагали более ранние метаанализы. На первом месте оказались слуховая обработка — способность выделять отдельные звуки в слове — и «компрессионное знание»: словарный запас, понятия и фоновые сведения, накопленные ребёнком. Именно эти два навыка лучше всего объясняли как расшифровку написанных слов, так и понимание текста.

Авторы подчёркивают: память, логическое рассуждение и скорость обработки информации тоже влияют на чтение, но играют вспомогательную роль. По словам Хайовски, трудности с чтением не обязательно указывают на низкие способности ребёнка — чаще они связаны с конкретным звеном в системе связанных навыков, которое требует дополнительной поддержки. Для школ это довод в пользу более точной диагностики: вместо универсальных программ стоит выявлять, что именно мешает конкретному ученику — разбор звуков речи, бедный словарный запас или недостаток фоновых знаний.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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