Натуральный клюквенный сок замедлил рост зубного налета на 44% у взрослых

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| Новость | Наука и космос

Чистый клюквенный сок уменьшает объем бактерий в зубном налете на 44 процента у взрослых пациентов. Данные клинического исследования микрофлоры представлены в журнале Scientific Reports.

Специалисты Университета Иллинойса обнаружили новое свойство клюквы, влияющее на здоровье полости рта. Ягода содержит проантоцианидины — специфические химические соединения, подавляющие бактериальные инфекции. Во рту они нейтрализуют бактерии Streptococcus mutans, которые являются главным фактором образования зубного налета и развития кариеса.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Для проверки гипотезы был проведен тест с участием 14 детей и 8 взрослых. После суточного воздержания от чистки зубов добровольцы использовали в качестве ополаскивателя стопроцентный клюквенный сок, сладкий клюквенный напиток концентрации 27 процентов и воду. Сравнение мазков показало, что натуральный сок без добавок снижает выработку разрушительной кислоты и сокращает популяцию бактерий на 44 процента в группе взрослых и на 33 процента в детской группе. Сладкий напиток с низкой концентрацией сока не продемонстрировал защитных свойств.

Авторы научной работы объясняют разницу в реакции у взрослых и детей возрастными изменениями микробиома — естественного баланса микроорганизмов в ротовой полости. При этом стоматологи указывают на необходимость дальнейших исследований влияния кислотности напитка на эмаль. Для широкого применения в медицине натуральный клюквенный сок планируется комбинировать с безопасными для зубов подсластителями, чтобы минимизировать зубной налет без дискомфорта от кислого вкуса.

Источник: sciencealert

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