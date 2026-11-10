NASA выделило до 10 млрд долларов на лунную базу и готовит ядерный ровер для работы в вечной тени

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

NASA объявило о новом этапе создания долговременной базы на Луне, объединив контракты на доставку грузов, развитие космической транспортной инфраструктуры и подготовку научных миссий. Совокупный предельный объём нового контракта на лунные перевозки составит $10 млрд. Одним из наиболее необычных проектов станет шестиколёсный ядерный ровер PROMISE, который должен отправиться к южному полюсу Луны в конце 2028 года.

Автор: NASA Источник: www.space.com

По программе CLPS 2 NASA отобрало восемь компаний, которые смогут конкурировать за будущие заказы на доставку оборудования и научных приборов. В список вошли Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace US, Lockheed Martin, Northrop Grumman, SpaceX и Voyager Technologies. Контракт рассчитан на десять лет, а $10 млрд — его максимальная стоимость, а не сумма уже распределённых заказов. Отдельно агентство увеличило потолок действующей программы CLPS с $2,6 млрд до $4,2 млрд.

Главная техническая новинка — PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration). Аппарат создадут специалисты Лаборатории реактивного движения NASA на основе запасных компонентов и инженерных моделей марсоходов Curiosity и Perseverance.

Ядерная энергетическая установка позволит роверу работать во время продолжительных лунных ночей и исследовать постоянно затенённые участки, где могут находиться залежи водяного льда. Машина получит бур для забора грунта с глубины около одного метра, спектрометры, датчики температуры и радиации, камеры и систему автономного управления. Расчётная продолжительность миссии — 18 месяцев.

Доставить PROMISE на поверхность должна Blue Origin с помощью посадочного аппарата Blue Moon Mark 1. NASA заключило с компанией базовый контракт на $94 млн с возможностью дополнительного финансирования ещё на $140 млн. Параллельно агентство распределило около $1,3 млрд на шесть заданий по запуску и транспортировке грузов между орбитами Земли и Луны. В 2028 году SpaceX также должна отправить к Луне спутники связи на корабле Starship. Эти проекты призваны подготовить инфраструктуру для будущих экспедиций Artemis и постоянной работы людей в районе южного полюса.

Источник: space.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 107 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Наука и космос 244 9459 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

A4TECH Bloody MS76 — обзор механической клавиатуры с горячей заменой магнитных свитчей

Сегодня на обзоре новая модель механической клавиатуры MS76 от A4Tech Bloody со съемными магнитными свитчами с эффектом Холла. Цифра 76 не обозначает количество клавиш, их здесь 82, но она...

Осветит палатку и удобно крепится. Обзор кемпингового фонарика Fenix CL26R PRO

650люменов яркости, долгое время работы, круговой и нижний свет, удобное крепление и встроенный магнит. Предлагаю посмотреть, что понравилось мне в одном из кемпинговых фонариков от Fenix, а что...

Деталь без единого слоя: три ловушки объёмной печати и как мы обходим их в своём слайсере

Обычный принтер строит деталь слой за слоем. Есть способ получить её целиком: залить смолу в стеклянную банку, вращать банку перед проектором и подсвечивать её меняющимися картинками. Через...

Почему Nvidia не может просто так уволить гендиректора Дженсена Хуанга

С юридической точки зрения для увольнения Дженсена Хуанга из Nvidia достаточно простого большинства голосов совета директоров, однако на практике глава компании обладает такой властью, какой не...

Как посчитать, сколько электричества съедает компьютер и во сколько рублей это обходится

Наклейка «850 Вт» на блоке питания ничего не говорит о счёте за свет. Узнать настоящие расходы можно за пять шагов: измерить мощность, разбить время по режимам и перевести киловатт-часы в рубли....