NASA выделило до 10 млрд долларов на лунную базу и готовит ядерный ровер для работы в вечной тени

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NASA объявило о новом этапе создания долговременной базы на Луне, объединив контракты на доставку грузов, развитие космической транспортной инфраструктуры и подготовку научных миссий. Совокупный предельный объём нового контракта на лунные перевозки составит $10 млрд. Одним из наиболее необычных проектов станет шестиколёсный ядерный ровер PROMISE, который должен отправиться к южному полюсу Луны в конце 2028 года.

По программе CLPS 2 NASA отобрало восемь компаний, которые смогут конкурировать за будущие заказы на доставку оборудования и научных приборов. В список вошли Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace US, Lockheed Martin, Northrop Grumman, SpaceX и Voyager Technologies. Контракт рассчитан на десять лет, а $10 млрд — его максимальная стоимость, а не сумма уже распределённых заказов. Отдельно агентство увеличило потолок действующей программы CLPS с $2,6 млрд до $4,2 млрд.

Главная техническая новинка — PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration). Аппарат создадут специалисты Лаборатории реактивного движения NASA на основе запасных компонентов и инженерных моделей марсоходов Curiosity и Perseverance.

Ядерная энергетическая установка позволит роверу работать во время продолжительных лунных ночей и исследовать постоянно затенённые участки, где могут находиться залежи водяного льда. Машина получит бур для забора грунта с глубины около одного метра, спектрометры, датчики температуры и радиации, камеры и систему автономного управления. Расчётная продолжительность миссии — 18 месяцев.

Доставить PROMISE на поверхность должна Blue Origin с помощью посадочного аппарата Blue Moon Mark 1. NASA заключило с компанией базовый контракт на $94 млн с возможностью дополнительного финансирования ещё на $140 млн. Параллельно агентство распределило около $1,3 млрд на шесть заданий по запуску и транспортировке грузов между орбитами Земли и Луны. В 2028 году SpaceX также должна отправить к Луне спутники связи на корабле Starship. Эти проекты призваны подготовить инфраструктуру для будущих экспедиций Artemis и постоянной работы людей в районе южного полюса.

Источник: space.com