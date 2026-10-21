Американское космическое агентство НАСА утвердило новую исследовательскую миссию GIMLI, целью которой станет изучение глубокого отверстия в регионе холмов Мариуса на видимой стороне Луны.

Лунная пещера Мариус, расположенная на видимой стороне Луны. Автор: НАСА, IFLScience Источник: www.iflscience.com

Данный объект, также известный как яма Мариус (Marius Hills Pit), представляет собой провал в лунной коре размером около 65 на 90 метров и глубиной до 45 метров. Впервые он был зафиксирован в 2009 году орбитальным аппаратом, а позже сфотографирован зондом НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter. Ученые предполагают, что это световое окно — обрушившийся участок свода древнего лавового туннеля. Миллиарды лет назад лунные недра были геологически активны, и потоки магмы оставляли после себя обширные пустоты. В настоящее время основная геологическая активность на спутнике сводится к растрескиванию поверхности по мере ее постепенного сжатия, однако физические следы вулканического прошлого сохранились.

Проект GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation) реализуется под руководством Института планетологии (PSI) в партнерстве с компанией Honeybee Robotics и Норвежским космическим агентством. Финансирование выделено в рамках программы PRISM, а доставка оборудования на поверхность спутника произойдет благодаря инициативе Commercial Lunar Payload Services. К отверстию отправят посадочный модуль и планетоход. Аппараты оснастят георадаром, сейсмическими датчиками, гравиметром и комплексом камер высокого разрешения. Набор аппаратуры позволит просканировать грунт вокруг провала и составить карту скрытых пустот. Впервые со времен программы «Аполлон» на Луне будут проведены активные сейсмические исследования: приборы зафиксируют распространение специально вызванных вибраций сквозь толщу породы.

Часть восточных холмов Мариуса и кратер Мариус (вверху справа, у горизонта). Автор: Джеймс Стаби, НАСА Источник: commons.wikimedia.org

Главная научная задача миссии — подтвердить существование лавовой трубки и определить ее точные габариты. Практический интерес к подобным геологическим образованиям обусловлен планами по созданию лунных баз. На открытой поверхности отсутствует защита от космической радиации, метеоритов и резких перепадов температур. Подземные пещеры рассматриваются в качестве естественных укрытий для экипажей астронавтов и размещения инфраструктуры. Изучение структуры лавового туннеля предоставит планетологам прямые данные о формировании коры и специфике вулканических процессов на Луне.

Источник: independent.co.uk