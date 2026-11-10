NASA отправит дрон-вертолет к спутнику Сатурна — имя любого человека может оказаться на борту

В 2028 году дрон-вертолет «Dragonfly» должен отправиться в путь к Титану, а с 2034 года он приступит к исследованию этого крупнейшего спутника Сатурна. Каждый желающий может стать участником этой миссии — пусть даже виртуально. NASA запустило специальный сайт, где можно оставить свое имя. Впоследствии его выгравируют на чипе, который будет установлен на борту «Dragonfly».

Если указать на сайте свое имя, фамилию и адрес электронной почты, то вскоре придет персональный посадочный талон для этого виртуального путешествия. Кроме того, по заявлению NASA, пользователям будут приходить новости о ходе миссии, и каждый желающий сможет стать участником виртуальной программы для «пассажиров».

У тех, кто хочет принять участие в этом проекте, есть еще около двух месяцев, чтобы увековечить свое имя. Срок подачи заявок истекает 15 января 2027 года. Эта рекламная акция стартовала в конце октября текущего года. На данный момент зарегистрировалось уже более 350 000 человек (по состоянию на 9 ноября 2026 года).

NASA анонсировало миссию Dragonfly летом 2019 года. Тогда речь шла о запуске в 2026 году, однако позже американское космическое агентство перенесло старт на два года. Аппарат должен отправиться к Титану на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. На этом втором по величине спутнике в Солнечной системе он в течение трех лет будет совершать посадки в разных местах и ​​собирать пробы грунта.

Планируется, что аппарат будет менять местоположение каждые один-два «титанианских» дня. Один день на спутнике Сатурна равен 16 земным суткам. В промежутках между перемещениями дрон должен будет заряжать свои аккумуляторы.

По размерам Dragonfly сопоставим с внедорожником. Он оснащен восемью роторами, которые позволяют аппарату весом почти 450 килограммов подниматься на высоту до 4000 метров. Камеры, установленные на дроне, уже прошли испытания на Марсе. Dragonfly работает на ядерной энергии, используя систему, очень похожую на ту, что применяется на марсоходах — многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор (MMRTG).

На Титане есть атмосфера, реки и озера, смена времен года, а также ландшафт, богатый органическими веществами. Согласно современным научным данным, Титан напоминает Землю на ранних этапах ее развития, когда в атмосфере было много метана. Его изучение может дать ключ к пониманию того, как возникла жизнь на нашей планете.

Источник: NASA