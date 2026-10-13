NASA объявило конкурс с призовым фондом $150 тыс. на разработку системы, которая будет снимать статический заряд с астронавтов перед возвращением на лунный посадочный модуль. В условиях Луны скафандр может накапливать электричество и превратиться в подобие высоковольтного конденсатора. При контакте с аппаратом накопленный заряд способен вызвать искровой разряд и повредить оборудование.

Проблема особенно актуальна для южного полюса Луны, где астронавты будут работать в затенённых областях и глубоких кратерах. Из-за отсутствия солнечного света и особенностей окружающей плазмы скафандр может накапливать отрицательный заряд, тогда как освещённый посадочный модуль будет иметь небольшой положительный потенциал. Разность зарядов создаёт условия для электрического пробоя.

Искра опасна не только для чувствительной электроники. Разряд может повредить слои скафандра, вывести из строя его электронные компоненты и создать угрозу в кислородсодержащей среде. Риск усиливает лунная пыль: её частицы накапливаются на поверхности скафандра и могут влиять на возникновение электрических разрядов.

NASA ищет компактное и энергоэффективное решение, которое сможет безопасно снимать заряд до того, как астронавт коснётся посадочного модуля. Устройство должно выдерживать резкие перепады температуры и поддерживать до четырёх выходов на поверхность в течение десяти дней. Заявки на конкурс Lunar Grounding Challenge принимаются до 15 января 2027 года, а общий призовой фонд составляет $150 тыс. Разработка такой системы нужна для будущих пилотируемых миссий Artemis, в том числе запланированных высадок в районе южного полюса Луны.

Источник: space.com