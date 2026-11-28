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Космический телескоп TESS годами бороздил небо в поисках планет, вращающихся вокруг других звезд. Однако оказалось, что в собранных им данных все еще скрыты неоткрытые миры. Ученые повторно проанализировали наблюдения почти 640 000 звезд и обнаружили 181 нового кандидата в экзопланеты. Два объекта уже прошли детальную статистическую проверку, а остальные 179 ожидают дальнейшей проверки.

TESS был запущен НАСА в 2018 году. Его миссия — поиск экзопланет с использованием транзитного метода. Когда планета проходит перед своей звездой, её яркость слегка уменьшается. Если такое уменьшение яркости происходит регулярно, астрономы получают сигнал, указывающий на возможное существование ранее неизвестного мира.

Однако телескоп регистрирует огромные объёмы данных, полный анализ которых требует мощных вычислительных ресурсов. До сих пор многие программы поиска были сосредоточены в основном на ярких звёздах. Их свет легче измерить с высокой точностью, и любые открытия удобнее для последующего изучения с Земли. Более слабые объекты гораздо чаще оставались за пределами основной области интереса.

Исследователи отобрали 639 736 звёзд, расположенных в трёх областях неба, и повторно проанализировали изменения их яркости, зарегистрированные TESS. Они использовали инструмент tess-phomo, который позволяет проводить более точные измерения по изображениям, охватывающим все поле зрения телескопа, включая слабые звезды.

Затем специальные алгоритмы искали повторяющиеся провалы яркости. Первоначально было обнаружено 47 823 потенциальных транзитных сигнала, но подавляющее большинство из них не были связаны с планетами. После исключения помех измерений, звездных систем, которые могли имитировать транзиты, и других ложных срабатываний осталось 262 кандидата в экзопланеты.

Из них 81 были известны ранее, а 181 появились в каталоге впервые. Телескоп TESS уже предоставил данные о тысячах планет и кандидатов в планеты. Однако последний анализ показывает, что даже ранее исследованные области неба могут принести новые открытия.

Две планеты уже были подтверждены

Среди 181 нового кандидата астрономы идентифицировали два объекта, которые прошли дополнительную статистическую проверку. Это означает, что вероятность того, что наблюдаемые сигналы имеют непланетное происхождение, очень низка.

Обе планеты получают значительно больше излучения, чем Земля. В первом случае — примерно в 1048 раз больше, а во втором — примерно в 410 раз больше. Поэтому они не являются перспективными кандидатами для поиска жизни в условиях, подобных земным.

В исследовании, опубликованном в журнале The Astronomical Journal, авторы также описывают кандидатов, расположенных в так называемой Нептуновой пустыне — области с параметрами орбит, где планеты, подобные Нептуну по размеру, встречаются крайне редко. Такие открытия помогают нам понять механизмы формирования планет и потери ими атмосферы.

Новый телескоп будет искать не только планеты

Однако основная цель исследования заключалась не только в расширении каталога экзопланет. Астрономы готовятся использовать телескоп ULTRASAT. Устройство будет проводить наблюдения в ближнем ультрафиолетовом диапазоне, который исключительно трудно изучать с поверхности Земли из-за поглощения атмосферой.

Этот телескоп позволит анализировать не только сами планетарные транзиты, но и процессы, происходящие в их атмосферах. Когда планета проходит перед звездой, часть излучения может поглощаться газом, окружающим планету. Сравнение измерений в видимом и ультрафиолетовом свете позволяет ученым определить, теряет ли планета свою атмосферу из-за излучения звезды и какие химические процессы могут происходить в ее окружении.

Однако окончательные возможности ULTRASAT будут зависеть от фактических параметров прибора, которые можно будет оценить только после начала его работы. Согласно имеющейся информации от проектной группы, запуск телескопа запланирован на 2028 год.

Результаты также показывают, что возможности TESS далеко не исчерпаны. Астрономы проанализировали область, охватывающую всего около 1,5% всего неба, и тем не менее обнаружили более 180 новых сигналов.

Источник: The Astronomical Journal