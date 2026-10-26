НАСА: Миссия «Артемида III» 2027 года проведет орбитальные испытания лунных посадочных систем

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| Новость | Наука и космос

Администрация Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) официально закрепила технические задачи предстоящей миссии «Артемида III». Основной целью полета, запланированного на конец 2027 года, является проведение комплексных испытаний операций по стыковке и расстыковке пилотируемого корабля с посадочными аппаратами на лунной орбите. Данный этап является критически важным для обеспечения безопасности будущей высадки экипажа в районе южного полюса Луны.

Система HLS Blue Origin Blue Moon MK2
Система HLS Blue Origin Blue Moon MK2
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org

В ходе миссии корабль «Орион», выведенный ракетой-носителем Space Launch System, доставит четырех астронавтов на гало-орбиту в системе Земля-Луна. На орбите корабль осуществит сближение с посадочным модулем, который к тому моменту будет предварительно размещен на окололунной станции Gateway. Концепция миссии предполагает разделение функций: тяжелые блоки станции, включая модуль питания и двигательной установки (Power and Propulsion Element), доставляются на орбиту коммерческими партнерами НАСА.

Испытания в рамках «Артемиды III» включают отработку процедур передачи экипажа из командного модуля в посадочный аппарат в условиях открытого космоса. Руководство программы, включая директора NASA Джеймса Брайденстайна (утверждавшего цели миссии в 2017-2019 годах) и текущих менеджеров агентства, подчеркивает, что успешная отработка этих маневров необходима для создания постоянной инфраструктуры.

Программа реализуется при тесном взаимодействии с международными партнерами: Европейским космическим агентством (ЕКА), предоставляющим служебный модуль для «Ориона», и частными аэрокосмическими корпорациями, разрабатывающими посадочные системы. Отработка систем на «Артемиде III» создаст технологический фундамент для миссий «Артемида IV» и последующих этапов строительства лунной базы.

Источник: NASA

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