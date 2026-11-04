NASA готовится спасти космический телескоп «Хаббл», который находится на орбите Земли с 1990 года

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В начале 2026 года появились сообщения о том, что из-за повышенной солнечной активности космический телескоп «Хаббл» может — в худшем случае — уже к 2029 году войти в атмосферу Земли и упасть. Это стало бы серьезной потерей для астрономических наблюдений, поскольку до 2040 года — момента запуска обсерватории Habitable Worlds Observatory — полноценной замены «Хабблу» на орбите, скорее всего, не появится.

Автор: NASA Источник: science.nasa.gov

Хотя опасения по поводу столь скорого падения не подтвердились, факт остается фактом: «Хаббл» продолжает терять высоту. Ожидается, что не позднее 2033-2034 годов телескоп достигнет критической отметки в 400 километров — высоты, на которой стабилизировать орбиту уже будет невозможно.

При запуске в 1990 году «Хаббл» был выведен на орбиту высотой чуть более 600 километров. Согласно данным так называемого «трекера входа в атмосферу» (Hubble Reentry Tracker), космический телескоп «Хаббл» сейчас находится на высоте чуть более 469 километров.

Прежние сервисные миссии, в ходе которых орбиту «Хаббла» каждый раз приподнимали на несколько километров, больше невозможны, поскольку для их выполнения использовались космические шаттлы, которые были выведены из эксплуатации. Как сообщает издание Golem, NASA сейчас активно ищет альтернативные варианты.

Судя по опубликованному тендеру, американское космическое агентство рассчитывает прежде всего на частные компании. В идеале они должны обеспечить возвращение телескопа на целевую орбиту — на высоту 600 километров над поверхностью Земли. В таком случае он мог бы проработать еще несколько десятилетий.

Второй вариант — это своего рода миссия по техническому обслуживанию, которая позволила бы приподнять орбиту «Хаббла» хотя бы на несколько километров и привести в порядок его оборудование. Если же это окажется невозможным, остается третий вариант: миссия, направленная на контролируемый сход телескопа с орбиты. Дело в том, что у самого «Хаббла» нет собственной двигательной установки.

В последние годы уже выдвигались различные планы того, как можно было бы спасти «Хаббл». Стартап Orbital Robotics, основанный двумя бывшими инженерами компании Blue Origin, делает ставку на роботизированный манипулятор, управляемый искусственным интеллектом. Однако для реализации своей концепции компании необходимы партнеры, способные предоставить космический аппарат-робот.

Пока неясно, будет ли Orbital Robotics задействована в рассматриваемой NASA миссии по обслуживанию или спасению космического телескопа «Хаббл». С помощью текущего тендера агентство прежде всего определяет, какие компании в принципе могут подойти для этой задачи, а также изучает имеющиеся технические и экономические возможности.

Источник: Golem

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Автор avia_news Рейтинг +0.10
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