Europa Clipper направляется к Юпитеру. Речь идет о межпланетной станции, принадлежащей американскому космическому агентству NASA. Как сообщает Лаборатория реактивного движения (JPL), 3 декабря 2026 года в 23:14 по московскому времени аппарат пролетит мимо Земли.

Этот маневр преследует двойную цель: станция получает дополнительный импульс для дальнейшего полета к Юпитеру и одновременно проводит проверку своих бортовых приборов. По данным портала Keeptrack, основанным на предварительных расчетах траектории, аппарат приблизится к поверхности Земли на расстояние от 3140 до 3450 километров (над территорией Западной Африки).

Таким образом, Europa Clipper пролетит примерно в восемь раз дальше от поверхности, чем Международная космическая станция, но при этом окажется в десять раз ближе, чем геостационарные метеорологические спутники. Как отмечает издание Universe Today, во время этого сближения аппарат можно будет увидеть с территории Африки и Южной Европы с помощью небольших любительских телескопов.

Почему Europa Clipper на пути к Юпитеру пришлось сначала притормозить

На момент запуска в октябре 2024 года этот крупнейший в истории NASA межпланетный зонд весил чуть более шести тонн, причем около 45% его массы приходилось на топливо. Этот запас топлива команде необходимо сохранить почти в полном объеме, чтобы обеспечить достаточно мощное торможение космического аппарата при его прибытии к Юпитеру в апреле 2030 года.

Как следует из графика НАСА, для преодоления общего расстояния в 2,9 миллиарда километров миссия использует гравитацию нескольких небесных тел. Так, 1 марта 2025 года аппарат Europa Clipper пролетел мимо Марса на высоте 884 километров, что позволило снизить его скорость относительно Солнца.

Именно этот маневр изменил траекторию зонда таким образом, что теперь он проходит позади Земли (относительно ее орбиты вокруг Солнца). «Мы словно погружаемся в гравитационную воронку Земли, следуем вдоль ее кривизны, а затем вылетаем обратно», — объясняет научный руководитель проекта Роберт Паппалардо.

Поскольку сама Земля движется вокруг Солнца, ее гравитация увлекает за собой космический аппарат, ускоряя его без затрат собственного топлива. По словам Паппалардо, после этого аппарат продолжает свой путь по несколько измененной траектории и с более высокой скоростью, чем прежде.

Более 300 источников помех затрудняют проведение измерений зондом

Во время пролета инженеры активируют все девять научных приборов, входящих, согласно информации на сайте миссии НАСА, в состав бортового оборудования. Особо важное значение имеет калибровка магнитометра зонда — прибора, предназначенного для последующего изучения недр спутника Юпитера под названием Европа. Этот спутник движется в мощном, постоянно меняющемся магнитном поле Юпитера, а также в облаке электрически заряженного газа, окружающем эту планету-гигант.

Если под ледяным панцирем скрывается соленый — а значит, электропроводящий — океан, то колебания магнитного поля Юпитера будут индуцировать в нем электрические токи, которые, в свою очередь, создадут собственное вторичное магнитное поле. Анализируя эти едва заметные отклонения по результатам нескольких пролетов, ученые рассчитывают определить толщину льда, а также глубину и соленость воды.

Однако процесс измерений осложняется наличием более чем 300 источников магнитного поля на самом аппарате — например, клапанов и солнечных панелей, — несмотря на то что датчик установлен на выносной штанге.

Что приборы должны рассказать об океане под ледяной поверхностью Европы

Одновременно с этим тепловизионная камера во время приближения к Земле делает снимки планеты каждые восемь часов; это позволяет отработать методику обнаружения более теплых участков поверхности. На Европе температура варьируется от -130 до -220 °C, поэтому температурные различия могут указывать на близость воды или на наличие поднимающихся струй пара.

Кроме того, инфракрасный измерительный прибор разлагает отраженный свет на составляющие, что позволяет впоследствии химически определить наличие солей и органических соединений на поверхности льда. Одновременно ультрафиолетовый датчик проводит измерения атмосферы Земли. В это же время другой космический аппарат, находящийся на орбите Луны, ведет наблюдение за той же стороной Земли — это необходимо для прямого сопоставления данных.

Вопреки тому, что может показаться из некоторых сообщений, поиски скрытых водоемов в системе Юпитера вовсе не начинаются «с нуля». Согласно материалам NASA, посвященным спутнику Европа, еще зонд «Галилео» (Galileo) получил веские доказательства того, что там содержится более чем вдвое больше воды, чем во всех земных океанах вместе взятых.

Сам зонд не предназначен для обнаружения внеземных организмов. «На Европе мы ищем не саму жизнь, — поясняет исследовательская группа, — а лишь условия, пригодные для ее существования».

Радиация в системе Юпитера и запланированное падение в конце миссии

После пролета 3 декабря наступит длительный период затишья, который продлится более трех лет, пока зонд будет продолжать свой путь к Юпитеру. Лишь в апреле 2030 года, за несколько часов до выполнения ключевого маневра с использованием двигателей, аппарат еще раз снизит скорость, задействовав гравитацию Ганимеда — спутника Юпитера.

Даже по прибытии к цели Europa Clipper не выйдет на орбиту вокруг ледяного спутника, поскольку радиационные пояса Юпитера могут вывести из строя бортовую электронику. Аппарат будет в течение четырех лет двигаться по широким орбитам вокруг газового гиганта, совершив при этом 49 близких пролетов мимо Европы.

Кроме того, на таком расстоянии от Солнца поток солнечного излучения крайне слаб, поэтому для обеспечения энергией космическому аппарату требуются развернутые солнечные панели с размахом 30,5 метра. Однако на Юпитере эти обширные поверхности вырабатывают лишь около 600 ватт электроэнергии — меньше, чем потребляет обычная бытовая микроволновая печь.

По завершении миссии зонд должен упасть на Юпитер, Каллисто или Ганимед, чтобы предотвратить попадание земных микробов в океан Европы. Столкновение с Ганимедом могло бы стать объектом научных наблюдений для космического аппарата Juice, созданного Европейским космическим агентством (ЕКА).

Источник: Keeptrack