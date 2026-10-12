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На юге Мадагаскара обнаружен массив анортозита площадью около 100 км², который внешне напоминает лунные породы. Это не фрагмент Луны, а земная формация: её возраст оценивают не менее чем в 600 млн лет.

Анортозит — светлая магматическая порода, состоящая в основном из минерала плагиоклаза. Именно такие породы преобладают в лунной коре.

Астронавт МКС сфотографировал этот район с орбиты. Снимок показал светлый массив, который на поверхности Земли выглядит как фрагмент лунного ландшафта.

Ученые подчёркивают, что это не лунный метеорит и не материал, доставленный с Луны. Это земной анортозит, который сформировался в результате геологических процессов на нашей планете.

Лунные метеориты действительно попадают на Землю после мощных ударов по поверхности Луны. Однако они обычно представляют собой небольшие фрагменты, а не массивы площадью 100 км².

Возраст земного массива на Мадагаскаре оценивают не менее чем в 600 млн лет. Это делает его значительно моложе многих лунных пород, возраст которых достигает миллиардов лет.

Находка показывает, насколько похожими могут быть некоторые земные и лунные породы. Однако их происхождение и история формирования принципиально различаются.

Мадагаскарский анортозит может помочь учёным лучше понять процессы формирования земной коры. Он также может служить природным аналогом для изучения лунных пород без доставки образцов с Луны.

NASA и другие космические агентства продолжают изучать лунные метеориты, найденные на Земле. Однако массив на Мадагаскаре к ним не относится.

Источник: Наука Mail