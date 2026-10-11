На Луне нашли необычную форму железа, которая обычно существует только при температуре выше 900 °C

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Китайская миссия «Чанъэ-6» доставила на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, в которых учёные обнаружили ранее не встречавшуюся в природных лунных материалах кубическую гамма-форму железа (γ-Fe). Эта модификация металла обычно устойчива при температурах от 912 до 1394 °C, но в лунном грунте сохранилась в наночастицах, несмотря на условия на поверхности спутника. Открытие может помочь восстановить историю древнего магнитного поля Луны.

Чанъэ-6 на дальней стороне Луны
Чанъэ-6 на дальней стороне Луны
Автор: CNSA / CLEP Источник: www.iflscience.com

Необычное железо обнаружили внутри стекловидных частиц, образовавшихся при ударах метеоритов. Исследователи изучили образцы с помощью просвечивающей электронной микроскопии и химического анализа, подтвердив наличие γ-Fe с гранецентрированной кубической кристаллической структурой. Обычно при охлаждении эта форма железа превращается в α-железо, устойчивое при обычных температурах.

Учёные предполагают, что сохранению γ-Fe помогли быстрое охлаждение расплава после удара, примеси углерода и других элементов, а также окружающая стекловидная матрица. Эти условия могли затормозить переход металла в более стабильную структуру. При этом точный механизм сохранения необычной фазы ещё требует дальнейшего изучения.

Крупные наночастицы γ-Fe также демонстрируют необычное магнитное поведение: внутри них формируется устойчивое вихревое распределение намагниченности. Это позволяет рассматривать их как потенциальные носители информации о магнитном поле, существовавшем на Луне в прошлом. Результаты исследования опубликованы 16 сентября 2026 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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