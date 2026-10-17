На Аляске нашли следы жилища возрастом 13 800 лет — это одно из древнейших свидетельств жизни первых американцев

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| Новость | Наука и космос

Археологи нашли на Аляске следы жилища возрастом 13 800 лет — вместе с древним очагом, ямой для приготовления пищи и остатками деревянной опоры. Находка показывает, что первые жители Америки не просто охотились и перемещались между стоянками, а обустраивали места для продолжительного проживания. Исследователи считают эту площадку одним из самых ранних свидетельств жилищного строительства в Западном полушарии.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Стоянка Шэг-Иксдалти (Shégˊ Xdaltthˊíˊ), название которой переводится с языка коренных жителей Аляски как «Они были там», находится примерно в 55 км к юго-востоку от Фэрбанкса. Здесь обнаружили тысячи артефактов и костей животных. На предполагаемое жилище указывают очаг, небольшая яма и пятно в грунте, оставшееся от деревянного столба. Рядом находилась земляная печь с древесным углём и костями животных, где, вероятно, медленно готовили мясо для большой семьи.

Особую ценность находке придают предметы, связывающие древних жителей Аляски с другими группами людей. Археологи нашли восемь фрагментов костяных игл — древнейшие подобные находки в Западном полушарии, а также подвеску из рога с просверленным отверстием. Каменные орудия по форме напоминают изделия, известные в Сибири, а обсидиан доставили из источника, расположенного за сотни километров к северо-западу. Всё это указывает на связи между населением Берингии — области, соединявшей Азию и Северную Америку во время ледникового периода, — и людьми, жившими южнее.

На той же стоянке нашли кости волкоподобных животных. Их возраст и происхождение позволяют предположить, что древние обитатели могли держать ранних домашних собак, однако прямых доказательств одомашнивания пока недостаточно. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Авторы рассчитывают, что дальнейшие раскопки помогут лучше понять, как первые жители Америки строили жилища, добывали пищу и поддерживали связи на больших расстояниях.

Источник: livescience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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1 комментарий

Рауль Рамзес
Первые американцы? А они ничего не путают? Они уже забыли, по чьей ошибке и вине Аляска стала американской?

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