«Мы никогда не вернёмся домой»: командир Artemis II рассказал о самом страшном моменте полёта к Луне

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| Новость | Наука и космос

Командир лунной миссии Artemis II Рид Уайзман рассказал о моменте, когда решил, что экипаж может не вернуться на Землю. Во время облёта обратной стороны Луны расстояние до планеты превысило расчётный максимум, и астронавт несколько минут наблюдал, как показания продолжают увеличиваться.

Военно-морские силы США эвакуируют экипаж
Военно-морские силы США эвакуируют экипаж
Автор: NASA Kennedy Space Center / NASA/James Blair Источник: commons.wikimedia.org

Уайзман поделился воспоминаниями о полёте, который состоялся в апреле 2026 года, на фестивале Starmus на Тенерифе. По его словам, Центр управления полётами в Хьюстоне сообщал, что максимальное удаление корабля от Земли составит 219 667 миль — около 353 518 км.

Командир следил за показаниями, ожидая, что после достижения этого значения расстояние начнёт сокращаться. Однако примерно через три минуты счётчик показал 219 668 миль, а ещё через три минуты — 219 669 миль. Уайзман испугался, что корабль удалился слишком далеко и экипаж не сможет вернуться.

Тревога длилась несколько минут. Когда расстояние наконец начало уменьшаться, астронавты на борту Orion встретили это с облегчением и радостными возгласами.

Официальный портрет экипажа. По часовой стрелке слева направо: Кук, Гловер, Хансен и Уайзман
Официальный портрет экипажа. По часовой стрелке слева направо: Кук, Гловер, Хансен и Уайзман
Автор: Josh Valcarcel/commons.wikimedia Источник: commons.wikimedia.org

Миссия Artemis II продолжалась около десяти дней. Корабль Orion с четырьмя астронавтами облетел Луну и вернулся на Землю 10 апреля 2026 года. В самой удалённой точке полёта экипаж находился в 252 756 милях (около 406 771 км) от Земли — это превысило рекорд дальности, установленный экипажем Apollo 13 в 1970 году.

История Уайзмана показывает, насколько непривычной может быть навигация в дальнем космосе: после облёта Луны корабль не разворачивается для немедленного возвращения, а продолжает движение по расчётной траектории. Само по себе увеличение расстояния не означало отказа системы или потери управления, но в тот момент командир ещё не знал, почему показания вышли за ожидаемый предел.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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