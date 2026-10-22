Музыка во время еды усиливает активность некоторых областей мозга, участвующих в обработке вкусовых ощущений, а подходящие по характеру мелодии могут сделать их приятнее. Новое исследование специалистов кафедры пищевых наук Копенгагенского университета, опубликованное в журнале Scientific Reports, впервые использовало функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для изучения того, как музыка влияет на кодирование вкуса в мозге.

В эксперименте участникам предлагали растворы сахарозы и лимонной кислоты, имитировавшие сладкий и кислый вкусы. Одновременно добровольцы слушали специально подобранные музыкальные фрагменты: «сладкая» мелодия отличалась плавным исполнением и гармоничным сочетанием нот, а «кислая» — более резкими звуковыми атаками и диссонансом. Учёные сравнили реакцию мозга на вкус без музыки, на музыку без дегустации и на одновременное воздействие двух стимулов.

Для регистрации мозговой активности использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Когда люди пробовали раствор и слушали музыку одновременно, активность в областях, связанных с обработкой вкуса и сенсорных сигналов от тела, была выше, чем во время дегустации без звукового сопровождения. Некоторые зоны, реагировавшие на музыку, также участвовали в обработке вкусовых сигналов. При этом совпадение реакции на музыку и вкус зависело от того, воспринимался ли стимул как сладкий или кислый.

Всего в исследовании участвовали 48 здоровых взрослых, однако технические проблемы позволили получить пригодные для анализа данные фМРТ только у 28 человек. В поведенческой части добровольцы оценивали приятность и интенсивность вкуса. Сладкая музыкальная дорожка повышала оценку приятности растворов по сравнению с тишиной. А вот доказательства того, что музыка стабильно усиливает саму интенсивность вкуса, оказались менее убедительными: эффект наблюдался не во всех анализах.

Как музыка меняет восприятие еды: карта активности мозга. На томограмме наглядно показано явление кросс-модального восприятия — то, как звуковой ряд влияет на наши вкусовые рецепторы: • Слева (А): реакция мозга на сладкое под аккомпанемент специально подобранной «сладкой» музыки в сравнении с дегустацией того же вкуса в полной тишине. • Справа (В): аналогичный эксперимент с кислым вкусом и соответствующим ему треком. Желтые и оранжевые маркеры выделяют участки, где возбуждение нейронов резко возрастает именно при одновременном воздействии звука и вкуса. В первую очередь это затрагивает сенсорные и вкусовые центры коры, обрабатывающие сигналы от рецепторов полости рта. Сканирование доказывает: то, что мы слышим, способно напрямую перестраивать обработку вкусовых сигналов на нейронном уровне. Автор: Дженис Ванг Источник: science.ku.dk

Результаты согласуются с предыдущими работами, в которых музыка, соответствующая сладкому или горькому вкусу, меняла оценки напитков и шоколада. Такой подход иногда называют «звуковой приправой»: слуховые сигналы могут менять то, как мозг воспринимает еду, хотя её состав остаётся прежним.

Исследование не доказывает, что любая музыка делает любое блюдо вкуснее: в сканере участники пробовали простые растворы, а не полноценную пищу. Авторы зафиксировали прежде всего изменение активности мозга и оценок приятности. Чтобы понять, насколько эффект зависит от конкретных блюд, мелодий и индивидуальных предпочтений, потребуются дополнительные эксперименты.

Источник: ku.dk