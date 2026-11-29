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Таяние морского льда усиливает потепление Арктики, поскольку открытая вода поглощает больше солнечного тепла, чем лед и снег. Этот эффект наиболее заметен поздней осенью и в начале зимы, когда океан продолжает отдавать накопленное летом тепло в атмосферу.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показало, что в период с 1979 по 2021 год Арктика нагревалась почти в четыре раза быстрее среднего глобального показателя. Авторы связывают такое ускорение с арктическим усилением — совокупностью процессов, при которых региональные изменения климата усиливают общее потепление.

Снег и морской лед отражают значительную часть солнечного излучения. Когда лед тает, вместо светлой поверхности появляется темная вода, которая поглощает больше энергии. Дополнительное тепло может ускорять дальнейшее таяние и увеличивать площадь открытого океана.

Летом часть поступившего тепла расходуется на таяние льда, а часть накапливается в воде. Осенью и зимой океан передает это тепло воздуху. Морской лед обычно работает как изолятор между относительно теплой водой и холодной атмосферой, поэтому там, где лед образуется позже, воздух может оставаться теплее дольше.

На потепление влияют и другие факторы. Теплые и соленые атлантические воды могут подниматься ближе к поверхности и подтачивать лед снизу, а атмосферные потоки приносят в Арктику теплый влажный воздух. Водяной пар задерживает часть инфракрасного излучения и возвращает его к поверхности, замедляя образование нового льда.

Авторы исследования отмечают, что климатические модели пока не в полной мере воспроизводят столь высокую скорость арктического потепления. Это затрудняет точную оценку будущих изменений в регионе.

Источник: Interesting Engineering