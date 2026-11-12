Микропластик обнаружен в крови диких животных на расстоянии 65 км от ближайших городов

Частицы микропластика обнаружены в крови диких млекопитающих на расстоянии более 65 километров от населенных пунктов. Опубликованная в журнале Nature научная статья впервые подтвердила связь между степенью освоения земель человеком и накоплением пластика в организмах зверей. Ранее было доказано, что частицы пластика мельче 5 миллиметров опасны для многих видов в экспериментальных условиях, но до сих пор не было ясно, приводит ли высокая концентрация загрязнителя в наземной среде к его большему накоплению у отдельных животных в дикой природе.

Исследование возглавила Марсия де Алмейда Монтейро Мело Ферраз из Университета Британской Колумбии в Канаде. С февраля 2021 по ноябрь 2022 года ученые собрали пробы крови у 47 животных в Бразилии: 26 равнинных тапиров (Tapirus terrestris) и 21 гигантского муравьеда (Myrmecophaga tridactyla) в лесах Амазонии, саванне Серрадо и низменности Пантанал.

Анализ выявил микропластик в крови 43 из 47 зверей со средней концентрацией 73,8 частицы на миллилитр. Выше всего уровень загрязнения оказался у особей, чьи ареалы пересекались с освоенными человеком зонами или находились вблизи полигонов отходов. В удаленном регионе Пантанал пластик присутствовал в крови всех проверенных животных, включая тех, кто обитал далее 65 километров от инфраструктуры человека и 112 километров от свалок, однако концентрация частиц у них была существенно ниже.

Результаты двухлетнего спутникового мониторинга равнинного тапира. Точками на карте отмечены отдельные сигналы с GPS-ошейника, собранные на протяжении почти двух лет, а штриховкой выделен индивидуальный участок обитания особи. Карта наглядно демонстрирует, как зверь перемещается между зонами с разной степенью антропогенной нагрузки: от первозданных экосистем (обозначены темно-зеленым) до территорий, подвергшихся глубокому влиянию человека (темно-коричневые участки). На фото во врезке показан типичный равнинный тапир. Автор: I. Silva/CASUS Источник: phys.org

Решающий вклад в сопоставление проб крови с маршрутами зверей внес соавтор работы профессор Джастин Калабрезе, руководитель исследовательской группы в Центре изучения передовых систем при Центре им. Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе. Созданная его группой модель по данным GPS восстановила маршруты каждой особи и время ее нахождения в антропогенных зонах. В дикие районы микропластик переносится воздухом, дождями, реками, грунтовыми водами и паводками. Авторы указывают, что улучшение переработки отходов у поселений и создание буферных зон вокруг заповедников снизят накопление пластика в фауне.

Источник: nature.com