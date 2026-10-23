Метаанализ показал неэффективность планов начать жизнь с понедельника

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Символические даты вроде начала недели или Нового года приносят эмоциональный подъём, однако почти не помогают изменить образ жизни на практике. К такому выводу пришел международный коллектив учёных, обобщивший результаты 31 научного исследования.

Специалисты оценили устойчивость эффекта нового старта — психологического механизма, при котором люди назначают старт перемен на календарные рубежи. В исследовании проанализировали 83 показателя, полученные от 13 765 респондентов. Авторы изучили, как привязка планов к понедельникам или первым числам месяца влияет на мышление, эмоции и саморегуляцию, то есть умение человека управлять собственными решениями и привычками.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Согласно статистике, опубликованной в издании Acta Psychologica, временные ориентиры сильнее всего воздействуют на эмоции, давая кратковременный заряд надежды. Связь рубежных дат с постановкой долгосрочных целей оказалась слабой, а с реальными действиями — практически нулевой. Психологи объяснили этот факт тем, что праздничная или календарная дата позволяет человеку мысленно разделить себя на прошлую и будущую версии, временно забыв о неудачах. Однако эмоционального импульса недостаточно для устойчивых перемен: без детально проработанной стратегии эффект нового старта не обеспечивает практических результатов.

Источник: naked-science.ru

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 185 0
Автор Derbi Рейтинг +4.00
Блог Наука и космос 240 9144 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Советский усилитель «Электрон-104-стерео»: от «плюса» к «минусу»

В свое время мне пришлось работать техником в местном Районном Доме культуры и одновременно руководить ВИА. Об «Электрон-104-стерео» знаю не понаслышке. О нем у меня сложилось двоякое мнение: как...

Одежда больших размеров для женщин: почему вещи сидят хуже, чем на маленьких размерах, и при чём тут то, как лекало «растягивают» от базового

Одежда больших размеров для женщин сидит хуже из-за градации лекала от базового размера. Разбираю механику и что проверять.

«Урал‑авто‑2»: радиоприемник из СССР «двойного» назначения

Сразу хочется начать с главной особенности этого изделия — его универсальности. «Фишка» заключалась в том, что приемник можно было использовать как в автомобиле, так и в переносном...

✦ ИИ  Удивительные биологические часы: почему петухи кричат именно по утрам?

Бывает, стоишь летом на балконе, за окном темно, а солнце только готовится выползти на небосвод. За окном спокойствие и тишина, и лишь звонкий крик слышится со стороны частных домов. До...

Ждать Redmi K100 или покупать Redmi K90 сейчас: разбор перед презентацией в конце октября

В Китае на последней неделе октября представят Redmi K100, младшую модель серии, а Redmi K90 тем временем продаётся в российской рознице примерно от 44 тысяч рублей за версию 12/256 ГБ. Я собрал...

✦ ИИ  Почему нельзя размораживать мясо на столе: ошибка, которую совершают почти все

Многие люди оставляют мясо оттаивать прямо на кухне и только потом узнают, какому риску подвергают себя и свою семью. Вечером человек достает из морозильной камеры куриное филе, фарш или кусок...