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Символические даты вроде начала недели или Нового года приносят эмоциональный подъём, однако почти не помогают изменить образ жизни на практике. К такому выводу пришел международный коллектив учёных, обобщивший результаты 31 научного исследования.

Специалисты оценили устойчивость эффекта нового старта — психологического механизма, при котором люди назначают старт перемен на календарные рубежи. В исследовании проанализировали 83 показателя, полученные от 13 765 респондентов. Авторы изучили, как привязка планов к понедельникам или первым числам месяца влияет на мышление, эмоции и саморегуляцию, то есть умение человека управлять собственными решениями и привычками.

Согласно статистике, опубликованной в издании Acta Psychologica, временные ориентиры сильнее всего воздействуют на эмоции, давая кратковременный заряд надежды. Связь рубежных дат с постановкой долгосрочных целей оказалась слабой, а с реальными действиями — практически нулевой. Психологи объяснили этот факт тем, что праздничная или календарная дата позволяет человеку мысленно разделить себя на прошлую и будущую версии, временно забыв о неудачах. Однако эмоционального импульса недостаточно для устойчивых перемен: без детально проработанной стратегии эффект нового старта не обеспечивает практических результатов.

Источник: naked-science.ru