Марсоход Perseverance проехал по поверхности другого мира больше, чем любой аппарат до него. 11 октября, на 2006-е марсианские сутки миссии, его одометр показал 45,22 км, что на 60 метров превышает прежний рекорд марсохода Opportunity в 45,16 км. Opportunity работал на Красной планете с 2004 по 2018 год, а Perseverance, севший в 2021 году, преодолел такую дистанцию за пять с половиной лет вместо почти пятнадцати.

В NASA связывают столь быстрый темп с системой автономной навигации AutoNav. Марсоход снимает местность в движении, строит трёхмерную карту препятствий и прокладывает путь между точками, которые задают инженеры на Земле. По данным агентства, с её помощью пройдено больше 90% маршрута, а у Opportunity и его близнеца Spirit первая версия такой системы вела лишь около 5% пути. За один анализ местности Perseverance обрабатывает 600 тысяч точек измерений, а первый марсоход Sojourner обходился двадцатью. Максимум за марсианские сутки составляет 412 метров, а рекордный участок 11 октября занял 91,31 метра.

Сейчас марсоход идёт через район Lac de Charmes на западном краю кратера Езеро к области Idubi, где учёные рассчитывают найти следы древних гидротермальных систем. На краю кратера он изучает породы, возникшие при ударе, возрастом около 4 миллиардов лет. Недавно утверждённое первое продление миссии рассчитано примерно до конца 2028 года, а после Idubi марсоход направится на юг к Rainbow Falls, блоку древней коры шириной около 100 метров.

Perseverance также превзошёл пробег лунных аппаратов: Луноход-2 проехал 39 км, а лунный автомобиль миссии Apollo 17 около 35,7 км.

Руководитель проекта марсоходов Curiosity и Perseverance Стивен Ли (Steven Lee) из Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory) напомнил, что миссия изначально предполагала не более 20 км пути, и ожидает, что марсоход продолжит увеличивать рекорд ещё много лет.

Источник: Interesting Engineering