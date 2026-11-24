Марсоход Curiosity, работающий в кратере Гейла, зафиксировал на снимках необычные скальные фрагменты, по форме напоминающие тонкие изогнутые пластины — пользователи и некоторые медиа тут же сравнили их с картофельными чипсами. В НАСА не используют это бытовое сравнение в официальных отчётах, но признают: форма обломков действительно нетипична и хорошо иллюстрирует сложные геологические процессы, которые шли на Марсе миллиарды лет назад.

Учёные объясняют появление таких структур сочетанием осадконакопления и последующего выветривания. Сначала слои осадочных пород формировались в водной среде — возможно, на дне древнего озера или в дельте реки. Позже, когда вода исчезла, ветер и перепады температур начали разрушать эти слои: более твёрдые прослойки сохранялись, а мягкие выдувались. В результате образовались тонкие пластины, которые местами отслоились и изогнулись — отсюда и «чипсовая» форма.

Дополнительную роль могли сыграть минеральные прожилки: соли и оксиды железа, заполнявшие трещины, укрепляли отдельные участки породы, делая их устойчивее к эрозии. В итоге получались фрагменты, похожие на тонкие изогнутые лепестки.

Специалисты подчёркивают: находка не указывает на присутствие органики или следов жизни. Это чисто геологический феномен, но он важен для понимания истории марсианского климата. Такие структуры помогают точнее реконструировать, где и когда на планете существовала жидкая вода, и как долго она могла сохраняться.

Сейчас команда миссии анализирует снимки и спектральные данные, чтобы определить точный минеральный состав этих пластин. Эти сведения помогут понять, в какой именно среде формировались слои — в стоячей воде, в потоке или на границе воды и суши.

Источник: news.rambler.ru