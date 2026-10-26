Магнитный щит Земли оказался неравномерным: учёные нашли причину космических волн

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| Новость | Наука и космос

Магнитное поле Земли по-разному реагирует на солнечный ветер в разных областях планеты. Учёные из Университета Оулу в Финляндии с помощью компьютерного моделирования выяснили, почему на границе магнитосферы возникают мощные волны, которые развиваются несимметрично: их расположение зависит от взаимодействия магнитных полей Земли и Солнца.

Автор: chatgpt Источник: chatgpt.com

Исследователи изучили волны Кельвина — Гельмгольца, возникающие на границе магнитосферы, где потоки плазмы движутся с разной скоростью. Похожие структуры образуются в атмосфере Земли и даже в речных потоках. В космосе они играют роль в обмене веществом и энергией между солнечным ветром и магнитосферой.

Моделирование показало, что магнитное поле солнечного ветра огибает земную магнитосферу неравномерно. Оно способно подавлять волновые возмущения, но сила этого воздействия зависит от конкретной области. Поэтому на одних участках границы волны становятся выраженными, а на других остаются слабее.

Наиболее активные волновые возмущения модель выявила в зимнем полушарии Земли, обращённом от Солнца. При этом направление межпланетного магнитного поля определяет, на какой стороне магнитосферы — утренней или вечерней — волны выражены сильнее. Работа объясняет ранее наблюдавшуюся асимметрию и помогает точнее понять, как солнечный ветер проникает в околоземное пространство. Это важно для изучения космической погоды, способной влиять на спутники, навигацию, радиосвязь и энергосистемы.

Источник: scitechdaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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