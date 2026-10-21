Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) отправит на Луну вычислительный модуль Spaceborne Computer-4, который должен провести первые на поверхности спутника бенчмарки высокопроизводительных вычислений. Аппарат также проверит работу искусственного интеллекта в лунных условиях: от анализа изображений до построения карт местности с помощью лазерных измерений. Запуск миссии запланирован на конец 2026 года.

Компьютер доставит к южному полюсу Луны посадочный аппарат Griffin-1 компании Voyager Technologies. Он высадит ровeр FLIP, разработанный Astrolab, с вычислительным модулем на борту. В отличие от обычных наземных систем, Spaceborne Computer-4 рассчитан на работу в сложной космической среде: у него нет вентиляторов, а аппаратная платформа объединяет энергоэффективный центральный процессор и графический процессор. Для хранения данных предусмотрены твердотельные накопители с флеш-памятью Kioxia.

Испытания охватят не только вычислительную производительность. Система запустит большие языковые модели с поиском информации в документах перед генерацией ответа, обработает данные LiDAR для картографирования и анализа рельефа, а также проверит развёртывание программных сервисов искусственного интеллекта. Эти технологии могут помочь будущим луноходам анализировать окружающую обстановку непосредственно на месте и быстрее принимать решения, не отправляя каждый массив данных на Землю.

HPE также заявила об участии NASA и Deloitte в экспериментальной программе. NASA проверит распределённое обучение нейросетей на данных с Земли, Луны и Международной космической станции, а Deloitte предоставит систему Silent Shield для выявления киберугроз и аномальной активности. Конкретные результаты бенчмарков пока неизвестны: их должны получить уже в ходе лунной миссии.

Источник: astrolab