Учёные нашли способ собирать строительные блоки для будущих лунных баз практически из ничего, кроме местного грунта. Лазер спекает частицы реголита в детали с замками, которые соединяются друг с другом по принципу LEGO. Технологию разработали исследователи Университета Арканзаса. Она позволяет отказаться от клея и связующих компонентов, которые пришлось бы доставлять с Земли.

Для печати использовали имитацию лунного грунта LHS-1, созданную по образцу пород, доставленных экспедициями Apollo. Лазер последовательно сплавляет тонкие слои порошка, превращая его в твёрдую деталь. Исследователи изготовили блоки шириной несколько сантиметров. Среди них были крестообразные и Н-образные элементы, которые можно соединять в более крупные конструкции без дополнительных креплений.

Отдельно учёные проверили прочность материала на сжатие. Максимальный результат составил около 3,4 МПа. Однако у технологии пока есть серьёзное ограничение: блоки из чистого реголита получаются более пористыми и слабыми, чем изделия с добавлением связующих веществ. Они способны удерживать собственный вес, но использовать их для несущих конструкций пока преждевременно.

Следующая задача — проверить технологию в условиях лунного вакуума и микрогравитации, а также повысить прочность готовых деталей. Если эти проблемы удастся решить, будущие лунные базы смогут получать часть строительных материалов непосредственно на месте. Это сократит необходимость отправлять с Земли тонны готовых блоков и компонентов.

Источник: scitechdaily