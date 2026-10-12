Луна оказалась не серой: астронавты Artemis II заметили зелёные и жёлтые участки

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Экипаж Artemis II обнаружил на Луне зелёные и коричневые участки, которые могут указывать на состав древних вулканических пород. NASA опубликовало предварительный научный отчёт по облёту Луны в апреле 2026 года. В нём собраны наблюдения четырёх астронавтов, заметивших оттенки, которые обычно теряются на привычных снимках лунной поверхности.

Автор: NASA Источник: www.livescience.com

Особенно необычно выглядели плато Аристарх и бассейн Ориентале. На плато астронавты различили жёлтые, коричневые и зелёные области, а внешние кольца огромного ударного бассейна показались им окрашенными в болотные оттенки. Во время облёта 6 апреля экипаж около семи часов наблюдал Луну с борта корабля Orion, приблизившись к её поверхности примерно на 6,4 тыс. км.

Учёные предполагают, что оттенки связаны с минеральным составом поверхности. Коричневые области могут отражать различия в содержании железа, зелёные — указывать на стеклянные частицы, образовавшиеся при древних вулканических извержениях или ударах астероидов, а синие — на породы с высоким содержанием титана. Однако исследователям ещё предстоит отделить реальные геологические признаки от эффектов освещения и особенностей человеческого зрения.

Для анализа NASA использует не только фотографии, но и записи переговоров, описания и пометки экипажа. Агентство открыло доступ к массиву объёмом более 800 ГБ, включающему свыше 11 тыс. фотографий и видеозаписей, а также 8,5 часа аудио. Эти данные помогут уточнить историю формирования Луны и подготовить будущие экспедиции, которым предстоит выбирать места посадки и исследовать поверхность.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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