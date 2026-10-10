«Луна без границ»: Китай пригласил мир к строительству международной научной станции

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| Новость | Наука и космос

КНР официально пригласила другие страны присоединиться к созданию международной научной станции на Луне. Проект станет частью масштабной лунной программы Китая: уже до 2030 года Пекин планирует высадить на спутник Земли своих космонавтов, а затем приступить к развёртыванию постоянной станции. Её главная задача — изучение лунной поверхности и оценка местных ресурсов, которые в перспективе могут пригодиться для долгосрочных миссий и даже для добычи полезных ископаемых.

Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org

Что задумали в Пекине

По замыслу китайских специалистов, станция будет модульной и рассчитана на работу как в автоматическом режиме, так и с участием экипажа. На первом этапе на Луне разместят базовые модули для энергоснабжения, связи и научных измерений. Затем к ним добавят лаборатории для геологических и минералогических исследований, а также установки для экспериментов по использованию реголита — лунного грунта — в качестве строительного материала.

Особое внимание уделят поиску водяного льда в полярных регионах: его наличие критически важно для будущих пилотируемых экспедиций, поскольку лёд можно превратить в воду, кислород и водородное топливо. Для этих целей уже готовят серию автоматических аппаратов, которые детально картографируют перспективные участки.

Кто может стать партнёром

Приглашение открыто для всех заинтересованных государств и научных организаций, включая страны БРИКС, государства Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Китай подчёркивает, что проект должен быть максимально инклюзивным: партнёры смогут участвовать на разных уровнях — от поставки приборов до совместной разработки модулей и участия в пилотируемых полётах.

В качестве примера успешного сотрудничества Пекин приводит проект Международной лунной исследовательской станции (ILRS), в котором уже участвуют несколько стран. В рамках ILRS планируют координировать запуски, обмениваться данными и создавать единые стандарты для оборудования, чтобы модули разных стран могли стыковаться и работать как единая система.

Источник: naukatv.ru

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