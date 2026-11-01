Лето в Северном полушарии оказалось на 4,5 дня длиннее: учёные объяснили причину

Лето в Северном полушарии Земли не только жарче, но и продолжительнее, чем в Южном. Разница составляет в среднем 4,5 дня, а средняя летняя температура между полушариями отличается на 4,35 °C. Причины связаны с формой земной орбиты, распределением суши и океанов и движением морских течений.

Разница в продолжительности сезонов объясняется тем, что Земля движется вокруг Солнца по слегка вытянутой орбите. Летом в Северном полушарии планета находится дальше от звезды и движется медленнее. В этот период её скорость составляет около 29,3 км/с. Во время южного лета, когда Земля проходит ближайшую к Солнцу точку орбиты, скорость возрастает до 30,29 км/с. Из-за этого северное астрономическое лето длится примерно на 4,5 дня дольше южного.

Ещё заметнее различия проявляются в температуре. Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале Climate Dynamics, средняя температура лета в Северном полушарии на 4,35 °C выше. Дело не в расстоянии до Солнца: большую роль играет география. На севере значительно больше суши, которая нагревается быстрее океанов. В Южном полушарии преобладает вода, поглощающая и распределяющая тепло на большую глубину.

Океанические течения играют важную роль в распределении тепла по планете, перемещая его через экватор. Например, Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) транспортирует тёплые воды из Южной Атлантики в северные широты, что приводит к повышению температуры океана и прилегающих к нему территорий. Важно отметить, что сезоны в Северном и Южном полушариях начинаются с разницей примерно в шесть месяцев: северное лето длится с июня по сентябрь, а южное — с декабря по март.

Источник: livescience