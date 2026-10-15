Кратер Эймс в американском штате Оклахома образовался около 370 млн лет назад, а не 467 млн лет назад, как считали учёные. Новая датировка переносит падение астероида на период массового вымирания морских организмов в конце девонского периода. К такому выводу исследователи пришли после изучения крошечных кристаллов циркона из пород подземной структуры.

Кратер достигает примерно 16 км в ширину и занимает четвёртое место по размеру среди известных ударных структур США. По оценкам исследователей, космическое тело размером примерно с Эйфелеву башню врезалось в мелководное море на скорости свыше 110 тыс. км/ч. Позже впадину заполнили морские отложения, скрыв её под поверхностью. Структуру обнаружили в 1991 году, когда специалисты по поиску нефти случайно пробурили породы в этом районе.

Для уточнения возраста учёные проанализировали характер повреждений в кристаллах циркона, способных сохранять следы экстремального давления и нагрева. Результаты отнесли удар к фране-фаменскому вымиранию, начавшемуся около 372 млн лет назад. В этот период из-за масштабных изменений в океанах исчезла значительная часть морских видов — по некоторым оценкам, до половины.

Исследователи не считают падение астероида причиной глобального вымирания: его связывают прежде всего с охлаждением климата и нехваткой кислорода в океанах, возможно вызванными усилением вулканической активности. Однако выброс пыли после удара мог дополнительно повлиять на условия в регионе. Новая датировка также меняет представления о древней истории столкновений Земли с астероидами: кратер Эймс больше не относят к предполагаемой серии ударов, произошедших в ордовикском периоде.

Источник: livescience