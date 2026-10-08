Любитель астрономии, который искал место для кемпинга на спутниковых картах, помог обнаружить в Квебеке след падения космического тела возрастом около 390 млн лет. Кольцевая структура у озера Марсаль имеет диаметр около 25 км и считается практически подтверждённым ударным кратером Uhackatik. По размеру это крупнейшая подобная структура, обнаруженная после 31-километрового кратера Хайавата в Гренландии в 2018 году.

Автор: Обсерватория Земли NASA / Лорен Дофин Источник: www.iflscience.com

Необычную форму ландшафта в регионе Кот-Нор обнаружил Жоэль Лапуант в 2024 году, планируя поездку. На спутниковых снимках он заметил почти замкнутое кольцо гор вокруг озера Марсаль и предположил, что оно может быть связано с древним ударом метеорита. Исследователи сначала относились к версии осторожно, но экспедиция 2025 года обнаружила на месте шоковые конусы — характерные конусообразные структуры в породе, возникающие под действием ударной волны при мощном столкновении.

Исследование пород показало, что событие произошло примерно 390 млн лет назад, в девонском периоде. Структура сохранилась необычно хорошо для такого возраста: учёные обнаружили около 50 м ударно-расплавленных пород, а сам кратер включает центральное поднятие и участки со столбчатой отдельностью. Эти признаки позволяют связать кольцевой рельеф именно с гиперскоростным космическим ударом, а не с вулканической или эрозионной активностью.

На Земле известно около 200 подтверждённых ударных структур, хотя геологи предполагают, что многие ещё скрыты под растительностью, осадочными породами и другими более поздними геологическими образованиями. Uhackatik особенно интересен тем, что крупный кратер удалось заметить на открытых спутниковых картах без специального геологического поиска. Исследователи называют его практически подтверждённым, но формальное признание структуры ещё должно пройти процедуру в соответствующем комитете Метеоритного общества. Название Uhackatik выбрали после консультаций с советом инну Экуанитшит.

Источник: iflscience