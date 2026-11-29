Исследователи из Университета штата Орегон установили, что красноплечие трупиалы различают ядовитых и неядовитых змей при защите потомства, даже не имея личного опыта встреч с опасными рептилиями. Результаты работы, проведенной под руководством биолога Шелби Лоусон, опубликованы в научном журнале Behavioral Ecology.

В ходе полевых экспериментов ученые размещали в нескольких метрах от десятков гнезд реалистичные муляжи потенциальных хищников: неядовитых гоферовых змей, гремучих змей, соек, сусликов и воловьих птиц, а в качестве контроля использовали певчих овсянок. Хотя гремучие змеи были практически истреблены к западу от Каскадных гор в XIX веке и современные птицы этого региона с ними не контактировали, реакция пернатых на две модели рептилий существенно различалась: по муляжам гоферовых змей нанесли более 80 ударов, тогда как по гремучей змее ударили лишь один раз.

Физические атаки происходили только в период выкармливания птенцов, а не во время насиживания кладки, причем к нападениям на неядовитых змей присоединялись и соседние трупиалы. По оценке авторов исследования, результаты согласуются с теорией родительского вклада, описывающей выбор между защитой потомства и личным риском, тогда как конкретные механизмы распознавания ядовитых змей птицами требуют дальнейшего изучения.

Источник: sciencedaily