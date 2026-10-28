Напечатанное на МКС космическое оптоволокно оказалось на 80% прочнее земного

Специалисты стартапа Flawless Photonics совместно с исследователями из Университета Аделаиды успешно завершили месячный орбитальный эксперимент на Международной космической станции (МКС), напечатав рекордную партию перспективного оптоволокна из тяжелого фторидного стекла марки ZBLAN. В условиях микрогравитации компактная установка размером с чемодан произвела в общей сложности 11,8 километра кабеля, включая непрерывную нить длиной 1,1 км. Когда инженеры распаковали катушку после возвращения на Землю на корабле SpaceX, их ждал сюрприз. Орбитальное стекло оказалось примерно на 80% прочнее и продемонстрировало меньшее затухание сигнала по сравнению с лучшими земными образцами.

Инженер в лаборатории изучает катушку с фторидным оптоволокном ZBLAN, доставленным с МКС. (Иллюстрация сгенерирована нейросетью) Автор: Flow Источник: flow.google.com

Инженеры десятилетиями возлагают огромные надежды на стекло ZBLAN, поскольку теоретически оно способно передавать свет с потерями всего в 1% от показателей обычного кремнеземного кабеля, открывая путь к трансокеанской связи без усилителей сигнала. Главной преградой на Земле всегда была кристаллизация, так как при остывании расплавленного стекла в нем образуются микроскопические кристаллы, рассеивающие световой поток. Невесомость полностью подавляет этот процесс, позволяя вытягивать безупречные непрерывные нити без дефектов структуры.

Тем не менее, независимые эксперты призывают не спешить с коммерциализацией космических заводов, указывая на фундаментальное ограничение, которое невесомость решить неспособна. Профессор Джон Баллато из Университета Клемсона отмечает, что главным врагом прозрачности ZBLAN являются микропримеси переходных металлов — железа, кобальта, никеля и меди, изначально присутствующих в исходном сырье. Эти микрочастицы активно поглощают свет на определенных длинах волн, поэтому даже абсолютно кристально чистая нить, выплавленная в идеальной невесомости орбиты из «грязных» ингредиентов, все равно будет терять сигнал.

Главным препятствием теперь становится экономика и химия высокой очистки. Представители Flawless Photonics признают, что для достижения целевых характеристик сырье необходимо очищать в тысячу раз сильнее, что потребует астрономических финансовых вложений. Кроме того, проект сталкивается с жестким дефицитом времени потому что МКС планируют вывести из эксплуатации к 2030 году. Поэтому компании уже ищут альтернативные частные космические станции или автоматизированные орбитальные платформы для продолжения экспериментов.

Источник: IEEE Spectrum / Flawless Photonics