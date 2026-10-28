Напечатанное на МКС космическое оптоволокно оказалось на 80% прочнее земного

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Специалисты стартапа Flawless Photonics совместно с исследователями из Университета Аделаиды успешно завершили месячный орбитальный эксперимент на Международной космической станции (МКС), напечатав рекордную партию перспективного оптоволокна из тяжелого фторидного стекла марки ZBLAN. В условиях микрогравитации компактная установка размером с чемодан произвела в общей сложности 11,8 километра кабеля, включая непрерывную нить длиной 1,1 км. Когда инженеры распаковали катушку после возвращения на Землю на корабле SpaceX, их ждал сюрприз. Орбитальное стекло оказалось примерно на 80% прочнее и продемонстрировало меньшее затухание сигнала по сравнению с лучшими земными образцами.

Инженер в лаборатории изучает катушку с фторидным оптоволокном ZBLAN, доставленным с МКС. (Иллюстрация сгенерирована нейросетью)
Инженер в лаборатории изучает катушку с фторидным оптоволокном ZBLAN, доставленным с МКС. (Иллюстрация сгенерирована нейросетью)
Автор: Flow Источник: flow.google.com

Инженеры десятилетиями возлагают огромные надежды на стекло ZBLAN, поскольку теоретически оно способно передавать свет с потерями всего в 1% от показателей обычного кремнеземного кабеля, открывая путь к трансокеанской связи без усилителей сигнала. Главной преградой на Земле всегда была кристаллизация, так как при остывании расплавленного стекла в нем образуются микроскопические кристаллы, рассеивающие световой поток. Невесомость полностью подавляет этот процесс, позволяя вытягивать безупречные непрерывные нити без дефектов структуры.

Тем не менее, независимые эксперты призывают не спешить с коммерциализацией космических заводов, указывая на фундаментальное ограничение, которое невесомость решить неспособна. Профессор Джон Баллато из Университета Клемсона отмечает, что главным врагом прозрачности ZBLAN являются микропримеси переходных металлов — железа, кобальта, никеля и меди, изначально присутствующих в исходном сырье. Эти микрочастицы активно поглощают свет на определенных длинах волн, поэтому даже абсолютно кристально чистая нить, выплавленная в идеальной невесомости орбиты из «грязных» ингредиентов, все равно будет терять сигнал.

Главным препятствием теперь становится экономика и химия высокой очистки. Представители Flawless Photonics признают, что для достижения целевых характеристик сырье необходимо очищать в тысячу раз сильнее, что потребует астрономических финансовых вложений. Кроме того, проект сталкивается с жестким дефицитом времени потому что МКС планируют вывести из эксплуатации к 2030 году. Поэтому компании уже ищут альтернативные частные космические станции или автоматизированные орбитальные платформы для продолжения экспериментов.

Источник: IEEE Spectrum / Flawless Photonics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Для связи: kifloblog@yandex.ru
? 0 220 0
Автор pchyolka   Рейтинг +544.20
Блог Наука и космос 240 9240 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Физики наконец выяснили, как именно возникает статическое электричество при ударе одинаковых предметов

Когда два твердых предмета ударяются друг о друга или трутся поверхностями, между ними переходит электрический заряд. В повседневной жизни мы замечаем это, когда синтетическая одежда начинает...

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?