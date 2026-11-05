Космический телескоп NASA Swift сгорел в атмосфере Земли после почти 22 лет работы
Американский телескоп NASA Swift завершил свою миссию и сгорел в атмосфере над северной частью индонезийского острова Суматра.
Аппарат вошел в плотные слои атмосферы раньше прогнозов. По данным космического ведомства со ссылкой на Космические силы США, объект в основном разрушился, однако отдельные компоненты могли достичь поверхности. На данный момент сообщений о материальном ущербе или пострадавших не поступало.
Обсерватория функционировала с 2004 года и открыла более двух тысяч гамма-всплесков, служа главным глобальным инструментом раннего предупреждения для наземных обсерваторий. Из-за повышенной солнечной активности телескоп начал снижаться быстрее расчетов. Прошлым летом космическое агентство попыталось спасти аппарат с помощью экспериментальной роботизированной миссии частной компании Katalyst Space Technologies. Проект провалился в августе из-за выхода из строя реактивных колес спасательного зонда.
Источник: Heise
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