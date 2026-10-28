Космическая радиация у Луны оказалась не настолько опасной, как ожидали учёные

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Дозы космического излучения возле Луны превышают показатели на низкой околоземной орбите, но разница оказалась не столь большой, как можно было предположить. К такому выводу пришли исследователи Института ядерной физики, проанализировав данные эксперимента на борту корабля Orion во время беспилотной миссии Artemis I. Результаты помогут точнее оценивать радиационные риски для будущих лунных экспедиций.

Во время полёта в ноябре и декабре 2022 года внутри двух человекоподобных манекенов находилось более 10 тысяч небольших кристаллов, регистрировавших воздействие радиации. Польские учёные испытывали среди них новые детекторы на основе фторида лития. Они фиксируют следы заряженных частиц в структуре кристалла: под воздействием синего света повреждённые участки начинают светиться красным, позволяя изучать траектории частиц под микроскопом.

Сравнение с измерениями на Международной космической станции выявило важное различие. На низкой околоземной орбите заметную часть дозы создают низкоэнергетические протоны, захваченные магнитным полем Земли. Возле Луны их вклад значительно меньше, зато сильнее влияние высокоэнергетических частиц галактического происхождения. Они проходят через всё тело, оставляя энергию по пути, поэтому радиационная нагрузка внутри манекенов распределялась более равномерно.

Источник: sciencedaily