Космическая радиация у Луны оказалась не настолько опасной, как ожидали учёные

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Дозы космического излучения возле Луны превышают показатели на низкой околоземной орбите, но разница оказалась не столь большой, как можно было предположить. К такому выводу пришли исследователи Института ядерной физики, проанализировав данные эксперимента на борту корабля Orion во время беспилотной миссии Artemis I. Результаты помогут точнее оценивать радиационные риски для будущих лунных экспедиций.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Во время полёта в ноябре и декабре 2022 года внутри двух человекоподобных манекенов находилось более 10 тысяч небольших кристаллов, регистрировавших воздействие радиации. Польские учёные испытывали среди них новые детекторы на основе фторида лития. Они фиксируют следы заряженных частиц в структуре кристалла: под воздействием синего света повреждённые участки начинают светиться красным, позволяя изучать траектории частиц под микроскопом.

Сравнение с измерениями на Международной космической станции выявило важное различие. На низкой околоземной орбите заметную часть дозы создают низкоэнергетические протоны, захваченные магнитным полем Земли. Возле Луны их вклад значительно меньше, зато сильнее влияние высокоэнергетических частиц галактического происхождения. Они проходят через всё тело, оставляя энергию по пути, поэтому радиационная нагрузка внутри манекенов распределялась более равномерно.

Источник: sciencedaily

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 312 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Наука и космос 240 9240 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Физики наконец выяснили, как именно возникает статическое электричество при ударе одинаковых предметов

Когда два твердых предмета ударяются друг о друга или трутся поверхностями, между ними переходит электрический заряд. В повседневной жизни мы замечаем это, когда синтетическая одежда начинает...

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?